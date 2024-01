Así puedes enviar tu nombre a la Luna gracias al rover VIPER de la NASA

Seguro que todo el mundo al menos una vez en nuestra vida hemos soñado en cómo sería viajar al espacio, convertirnos en astronautas y estar flotando en una nave espacial en medio del universo. Lo cierto es que aunque no sea algo fácil ni accesible para la mayoría de personas, existen avances tecnológicos que nos acercan a ello de alguna que otra forma. Ahora, nuestro nombre puede llegar hasta la Luna. ¿Quieres que el tuyo sea uno de ellos? Quédate que te contamos cómo hacerlo.

Hace un par de semanas la NASA emitió un comunicado en el que anunciaba el envío a la Luna del Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles (VIPER), un vehículo todoterreno. Este recorrerá varios kilómetros en el polo sur de la Luna, sobre el borde de los cráteres y en cráteres en sombra permanente para obtener muestras de diferentes tipos de terrenos y medioambientales así como medir la ubicación y la concentración de hielo y otros recursos.

Pero, sin duda, lo más interesante de todo es que la agencia espacial estadounidense ha aprovechado esta misión para crear una interesante iniciativa: enviar los nombres de ciertas personas a la superficie lunar.

Cómo hacerlo

La iniciativa ha recibido el nombre de Fly your name to the Moon!, y constará en recopilar los nombres que los internautas envíen a la página web de la NASA antes del 15 de marzo.

Para todos aquellos que estén interesados en que su nombre llegue hasta nuestro satélite deberán seguir unos pasos muy sencillos. En primer lugar, deberán acceder a la web de la NASA que les dejamos aquí.

Después, solo hay que pulsar en el botón que dice 'Get Boarding Pass' e introducir nombre y apellido y asociarlo a un código PIN de entre 4 y 7 dígitos. Tras finalizarlo, deberemos pulsar el botón 'submit' y la web generará un recuerdo en forma de tarjeta de embarque virtual para el VIPER. En ella figura el nombre del usuario, varios datos de la misión espacial y un código QR que lleva a la página de las NASA con el programa de invitados virtuales y acceso a varias misiones.

De esta forma, la NASA ha confirmado que la información que se registre quedará grabada en una base de datos que se enviará en el vehículo todoterreno y, así, cumplir el sueño de millones de personas de viajar al espacio.

Lanzamiento previsto para finales de 2024

Griffin 1, la misión que llevará al vehículo VIPER hasta el espacio, tiene previsto despegar desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX a finales de 2024. Aunque, dado el fracaso del reciente lanzamiento de su módulo lunar Peregrine 1, no es descartable que puedan producirse cambios en el programa previsto.