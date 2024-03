Así es como el color de tus ojos determina lo bien que puedes leer

El color de ojos no parece ocultar nada significativo más allá de su apariencia, pero lo cierto es que no es así. Quien tenga ojos azules o claros será más sensible a la luz muy intensa, pero, por el contrario, curiosamente también verá mejor en condiciones de poca iluminación.

Otra de las situaciones en las que la pigmentación de los ojos determina nuestra capacidad es en la lectura. No obstante, resulta erróneo pensar que quien tenga los ojos de determinado color tendrá mejor comprensión o capacidad de atención. Del mismo modo que nuestros ojos se adaptan mejor o peor a la luz en función de su color, sucede lo mismo con el contraste entre las letras y el fondo.

Reflejo del iris | EFE

En ese sentido, en condiciones de iluminación normal, no hay diferencia entre la capacidad de lectura de una y otra tonalidad. Sin embargo, cuando la luz es más tenue, aquellos con ojos oscuros tienen más dificultades para desentrañar el texto. De media, quienes tengan ojos marrones leerán hasta una iluminación de 0,82 lux, mientras que quienes tengan ojos azules, hasta 0,7 lux.

Desde el punto de vista biológico, la melanina se distribuye en función de nuestro entorno, por eso es más común tener los ojos claros en latitudes más septentrionales, ya que hay menor incidencia solar, y, por el contrario, en latitudes mediterráneas predominan los ojos oscuros. Nuestro entorno habitual se caracteriza por la luz intensa, y nuestros ojos se han adaptado a él.

Por lo tanto, de acuerdo con la ciencia, el color de nuestros ojos sí que puede llegar a determinar nuestra capacidad de lectura.