Ahora el planeta del sistema solar con más lunas es Júpiter, no Saturno

Hasta ahora, Saturno era el planeta que más lunas tenía: sumaba 83. Sin embargo, un nuevo descubrimiento ha hecho que Júpiter destrone al planeta de los anillos al superarle en el numero de satélites. Ahora Júpiter tiene 92.

Sin embargo, antes tenía 80. Pero gracias a las observaciones de los telescopios situados en Hawái y Chile durante 2021 y 2022, los científicos han descubierto otros doce satélites más que orbitan Júpiter. Además, confirmaron que sí eran lunas mediante observaciones que seguían sus movimientos. El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional ya ha añadido estas doce lunas a su lista de satélites de Júpiter.

En comparación con otros planetas, tanto Júpiter como Saturno tienen un gran número de lunas. Después estaría Urano con 27; Neptuno con 14; Marte con dos y la Tierra con una, aunque una miniluna le acompañará también en las próximas décadas. No se ha registrado ningún satélite orbitando alrededor de Venus ni de Mercurio.

Respecto a sus características, las lunas de Júpiter recién descubiertas varían en tamaño, ya que van desde un kilómetro hasta los tres de diámetro, según señala 'NBC'. Por el momento, estos satélites no han sido nombrados, y algunos no tendrán una denominación propia nunca. Esto ocurre porque la mitad de las lunas descubiertas no son lo suficientemente grandes como para justificar un nombre, ya que tendrían que tener un diámetro de 1,5 kilómetros aproximadamente.

En meses anteriores, Júpiter ya había sido observado por el telescopio espacial James Webb. De cara al futuro, el próximo abril la Agencia Espacial Europea enviará una nave espacial para estudiar el planeta y algunas de sus lunas más grandes. La NASA también enviará una sonda en 2024 para explorar la luna de Júpiter llamada Europa Clipper.