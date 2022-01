Acabo de pasar la COVID-19, ¿debo ponerme la tercera dosis de la vacuna?

El coronavirus sigue presente después de dos años de lucha contra él. Durante las fechas navideñas, la variante Ómicron ha sido la protagonista de la sexta ola en España. Ómicron, junto con la menos predominante variante Delta, han provocado un importante incremento en los contagios que, según datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, en los últimos 14 días han superado el millón de casos en nuestro país.

A pesar de la rápida transmisión de Ómicron, se han reducido a 7 días el periodo de cuarentena por infección y las hospitalizaciones y los casos graves de COVID-19 son mucho menores gracias a la vacunación. Aún así y a pesar de tener la pauta completa, son muchas las personas que, a causa de Ómicron, se han vuelto a infectar o se han infectado por primera vez.

La inmunización de las vacunas se entiende como una protección frente a la enfermedad. No obstante, no está asegurada en el 100% de las personas vacunadas. Por ello, con el fin de restaurar la protección que se pierde con el tiempo y proteger a aquellos cuyo sistema inmune no alcanza un nivel de protección adecuado, estas personas contarán con una tercera dosis.

Se recomienda una tercera dosis de la vacuna

El pasado 5 de octubre de 2021, la Comisión de Salud Pública aprobó la recomendación de administrar una tercera dosis o de recuerdo a las personas mayores de 70 años, ya que la edad es el principal factor de riesgo ante el COVID-19. También se recomendó para las personas consideradas de alto riesgo, a las personas internas en residencias de mayores y al personal sanitario y sociosanitario.

Sin embargo, en la última actualización del 16 de diciembre de 2021, se terminó aprobando que esta dosis adicional también se administrará a personas a partir de 40 años y a aquellos menores de 60 años que recibieron dos dosis de la vacuna Vaxzevria de AstraZeneca.

Las personas infectadas tras la pauta completa se vacunarán de la tercera dosis

Debido a la multitud de contagios que se han producido en las últimas semanas donde muchas personas se han contagiado por primera vez, ahora se cuestionan si recientemente pasado el virus, necesitan la tercera dosis.

Según la Comisión de Salud Pública, las personas en las que está indicada esta dosis y que tras una pauta completa de vacunación padezcan la infección por Covid, sí que se les podrá administrar esta vacuna a partir de los 6 meses de la última dosis recibida si fue con una vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna) o a partir de los 3 meses si fue con vacuna de Vxzevria de AstraZeneca o con la de Janssen cuando, tras recuperarse y finalizar el periodo de aislamiento, hayan transcurrido al menos 4 semanas tras el diagnóstico de la infección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué estornudamos?