Yovo, la app que evita que alguien pueda capturar tus fotos efímeras

Hace poco os hablábamos por aquí de Winkmi, una aplicación de mensajería instantánea... que más instantánea no podía ser, ya que los mensajes se eliminaban a los diez segundos de haber sido leídos. Con ello, Winkmi se lanzaba a la tendencia cada vez más usual de los mensajes eliminables, una práctica a la que vienen sumándose desde hace tiempo otras plataformas como Snapchat o Wickr.

Sin embargo, estas aplicaciones acaban teniendo algunos problemas. Porque, ¿de qué me sirve que mi foto se elimine a los 10 segundos si mi receptor decide hacer una captura de pantalla para conservarla? En ese caso, el carácter efímero de la publicación vale de poco, ya que nuestro receptor acaba conservándola.

Evita las capturas de pantalla con Yovo

Esta era una de las preocupaciones de Yovo, una aplicación de mensajería instantánea que ha decidido acabar con este dilema permitiendo que sea literalmente imposible hacer una captura de pantalla de la foto que envías a través de su plataforma.

Pero, ¿cómo lo hace exactamente? El secreto de Yovo radica en D-Fence (que se lee como "defensa" en inglés), una innovadora tecnología que implanta, sobre la imagen, una especie de barrera o reja (eso es lo que quiere decir 'fence') que se mueve a toda velocidad por la superficie de la foto. Por tanto, la foto puede ser vista sin problemas por el usuario, pero al hacer una captura de pantalla, presentará una deformación tal que la captura no servirá de nada.

Configúralas también para Facebook o Twitter

Si te encanta este uso pero no te ves usando Yovo con todo el mundo no te preocupes, ya que esto no se acaba aquí. La plataforma te ofrece también la posibilidad de aplicar esta mismo filtro D-Fence a las imágenes que publicas en redes sociales como Facebook o Twitter. En este sentido, no solo aplicarás el filtro de rejilla a la imagen, sino que también podrás determinar cuánto tiempo estará online antes de que se borre de manera automática.

Por el momento, Yovo solo está disponible en la App Store, aunque se espera que este mismo mes pueda estar también para los usuarios de Android.