YouTube o Google Maps dejarán de funcionar en estos móviles dentro de unos días

Si tienes un móvil Android ya sabes que las apps de Google son la columna vertebral de este. Esto es algo que todos asumimos, y que lógicamente tiene sus riesgos, ya que casi nos obliga a depender en exclusiva de estas apps. Por eso se nos hace tan difícil pensar en vivir sin ellas, como le ha ocurrido a muchos usuarios de móviles Huawei, que ha visto cómo de un día para otro todos sus terminales nuevos vienen sin las apps de los de Mountain View. Pues bien, esto es algo que podrían experimentar los usuarios de ciertos móviles Android que cuentan todavía con versiones más antiguas de su sistema operativo.

Sin más soporte para estas versiones

Google anunciaba hace unas semanas que diferentes móviles Android dejarán de recibir soporte y por tanto dejarán de ser compatibles con sus apps y servicios. La fecha límite anunciada por Google es el próximo 27 de septiembre, a la vuelta de la esquina. Y es que en esa fecha todos aquellos móviles Android que no cuenten con Android 2.3.7 o posterior verán como las apps de la tecnológica dejan de funcionar en sus móviles. Lo normal si nos vemos afectados por este problema es que cuando intentemos abrir las apps nos aparezcan mensajes de que no se pueden conectar a los servidores de Google o bien que el usuario y contraseña que utilizamos para entrar en ellos ya no es correcta, algo que es consecuencia directa de la pérdida de compatibilidad.

Uso de un smartphone Android | Pixabay

Por tanto, si no podemos actualizar nuestro móvil a la versión 3.0 o posterior debemos ser conscientes de que las apps de Google ya no funcionarán. Ahora bien, la posibilidad de que esto afecte a muchas personas es limitada. Ya que hablamos de teléfonos con una década a sus espaldas, por lo que la mayoría de ellos ya no estarán operativos, y si es así, lo harán seguramente en su mayoría en países en vías de desarrollo donde todavía se usa el móvil en exclusiva para llamar por teléfono.

¿Qué alternativa hay?

La propia Google nos anima a utilizar los servicios web de cada una de las apps de Google para poder seguir utilizándolas desde nuestro móvil. Esto quiere decir que usemos las versiones online por ejemplo de YouTube, Google Maps, Gmail o Fotos. De esta manera es probable que podamos seguir utilizando las apps. Ahora bien, no descartamos también otras incompatibilidades con el propio navegador, ya que dependiendo del que usemos es posible que a lo largo de estos años haya dejado de ser también compatible y de funcionar, al fin y al cabo. Así que si tienes un móvil o tableta Android muy vieja, es más probable lo segundo, lo mejor es que optes por cambiarla de una vez, porque esto solo podrá ir a peor, perdiendo todo soporte posible o compatibilidad con cualquier app mediantemente moderna. Es ley de vida, y en este caso no nos podemos quejar, porque han sido más de diez años de soporte.