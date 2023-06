YouTube: este simple gesto ajusta el vídeo al tamaño de la pantalla de tu móvil

Un truco que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido por los usuarios de YouTube, pero que nos será de gran ayuda a la hora de ver vídeos a pantalla completa. A continuación, te contamos cómo ajustar los vídeos a la pantalla simplemente con un simple toque de pantalla.

Ajusta los vídeos a pantalla completa

En la app podemos encontrar vídeos con cualquier contenido, tutoriales de cocina, reparaciones, ejercicios o maquillaje entre otros. Así como otro tipo de contenidos como películas, videos musicales o cualquier cosa que puedas imaginar por extraña que sea que cumpla con una serie de normas y parámetros. Y seguro que visionando alguno de estos videos has observado que el vídeo no se reproduce ocupando la totalidad de la pantalla, aunque hayamos activado la vista a pantalla completa. Esto es debido a que los fabricantes de móviles han apostado por pantallas mucho más panorámicas que no respetan la proporción de los vídeos que suele ser por norma general 16:9. Este es el motivo por el cual aparecen estas bandas. Algo que podemos evitar con un simple toque de pantalla.

Ampliando pantalla en YouTube | TecnoXplora

Una vez que ha comenzado la reproducción del vídeo podemos “pellizcar la pantalla” para ajustar el contenido de la misma. Para ello coloca los dedos en la pantalla utilizando el gesto de la pinza, y abre los dedos para deslizándose por la pantalla, como hacemos cuando queremos acercar parte de la imagen. A partir de este momento, el video ocupará la totalidad de la pantalla eliminando las bandas negras a ambos lados. Aunque esto produce un pequeño recorte en la imagen tanto en la parte superior como inferior de la misma. Esto se produce porque el ajuste de la imagen se hace de forma proporcional sin deformar el contenido de la misma.

Pero antes de hacer uso de este sencillo truco debemos activar esta opción que de forma predeterminada está desactivada. Para ello debemos cambiar los ajustes de la app, a los que accedemos desde la foto de perfil de usuario que encontramos en la esquina superior de la pantalla.

Una vez pulsamos en nuestro perfil, selecciona “ configuración ”

” De este modo accedemos a un nuevo menú en el que encontramos la opción “ general ”

” Y desde aquí, tenemos acceso a “ ampliar para ajustar a la pantalla”

Pulsa en el botón justo a esta opción para activarlo.

La configuración de la app está llena de ajustes que están desactivados de forma predeterminada pero activándose nos ofrecen una amplia variedad de trucos y opciones con las que gestionar y manejar los vídeos en la aplicación. Por lo que no está de más de vez en cuando echar un ojo a los ajustes de configuración en busca de nuevas opciones. Algo que sucede en otras aplicaciones, ajustes que nos hace mucho más fácil el uso de las mismas y que por desconocidos motivos se mantienen desactivados a la espera que los descubramos y los activemos. Algo que permite personalizar el uso de las aplicaciones a nuestro gusto.