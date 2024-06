Windows 11: extraer y copiar el texto de una imagen de tu móvil es así de sencillo

La conectividad entre dispositivos y la compatibilidad entre sistemas era un tema pendiente en el que tanto Android como Windows llevan tiempo trabajando. Sus esfuerzos han dado su fruto y gracias a la app “enlace Móvil", podemos acceder a nuestro teléfono móvil desde nuestro ordenador. Además de eso podemos acceder a las fotos que almacenamos en este e incluso copiar el texto que contienen esas imágenes, te contamos cómo.

Copia el texto de las imágenes de tu móvil desde tu PC

Aunque parece un galimatías en caso es que es más sencillo de lo que parece. Gracias a la inteligencia artificial y al reconocimiento de texto, podemos extraer el texto de una imagen. Es algo que desde hace tiempo podemos hacer con Google Lens e incluso desde el navegador. Y luego usar algún método de transferencia para enviarlo a nuestro ordenador. Ya sea a través de correo electrónico o mensajería instantánea. Aunque hay una forma más sencilla de hacerlo directamente desde nuestro PC, sin necesidad de seguir tantos pasos.

Copiando texto de una imagen de nuestro móvil | TecnoXplora

Para ello necesitamos que nuestros dispositivos estén conectados con enlace móvil, esto permite tener acceso al contenido de nuestra biblioteca , seleccionar la foto y copiar el texto sin necesidad de tocar para nada el móvil.

, sin necesidad de tocar para nada el móvil. Lo primero es ejecutar la app en el portátil y vincular nuestro móvil con la ayuda de la cámara, para escanear un código QR.

Una vez que ambos dispositivos están vinculados, desde el ordenador , pulsando en el menú de la parte superior sobre “ foto ” accedemos al contenido de la biblioteca.

, pulsando en el menú de la parte superior sobre “ ” accedemos al contenido de la biblioteca. Busca y selecciona la imagen de la cual quieres copiar el texto.

Una vez seleccionada la imagen, de nuevo en el menú de la parte superior pulsamos sobre el botón “mensaje de texto”

Al hacerlo todo el texto de la imagen aparece resaltado, de manera que ahora podemos elegir entre seleccionar solo una parte del texto o todo ello.

Si quieres solo una parte del texto usa el ratón para seleccionar el texto o por el contrario si necesitas que sea todo el texto, pulsa en el botón “seleccionar todo el texto”.

Una vez tenemos lo que necesitamos, Pulsa de nuevo el botón “copiar texto”

Ahora ya podemos pegarlo en el lugar que creamos conveniente, viene un archivo de Word, en un correo electrónico e incluso en un mensaje para enviarlo y compartirlo con otros usuarios.

Una herramienta que nos permite ser mucho más ágiles en nuestro trabajo y que nos simplifica la tarea este tipo de procedimiento. Esta herramienta además de copiar el contenido de texto de una imagen, nos permite a su vez descargarlas, para editarlas, guardarlas o compartirlas. Sin necesidad de enviarlas desde nuestro móvil a través de otra aplicación. Este sistema es totalmente seguro, ya que la información se comparte a través de Bluetooth y no es transferida a través de ningún otro sistema inalámbrico por lo que no puede ser interceptada por terceros. Una herramienta muy útil sobre todo si no queremos que nadie se percate de que estamos usando el móvil mientras que trabajamos, ya que nos permite el uso de este desde el escritorio de nuestro ordenador.