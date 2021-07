Windows 11 estrenará un nuevo pantallazo azul, ¿cómo será a partir de ahora?

Sin duda es una de las situaciones más temidas por los usuarios de Windows, el coloquialmente conocido como “pantallazo azul de la muerte” que por supuesto ni mata ni nada parecido, pero que sí acaba en seco con nuestra sesión y puede matarnos en el sentido más informático de la palabra, acabando abruptamente con nuestros documentos abiertos en esa sesión. Un pantallazo azul que podría dejar de serlo en Windows 11, la nueva versión del sistema operativo presentada hace solo unos días por la propia Microsoft. Poco a poco estamos conociendo más detalles del sistema, y este es uno de ellos.

Tornará a color negro

Sí, así se puede resumir la transformación que sufrirá esta pantalla en la nueva versión del sistema operativo. Al menos eso es lo que hemos podido extraer de una nueva información de The Verge, en la que han podido acceder a esta nueva pantalla de error del sistema operativo. La gran diferencia ahora es que en lugar de ser azul es de color negro, y a priori el resto de contenidos de esta se mantiene exactamente igual. Por tanto puede que la intención de Microsoft sea simplemente que no se asocie más el color azul al fallo crítico de Windows, y por tanto dejemos de llamarlo coloquialmente como un pantallazo azul.

Este pantallazo ha sufrido diferentes cambios en los últimos años, con la inclusión de un emoticono de cara triste, en el año 2012, así como un código QR en el año 2016. Este sería el tercer gran cambio de la pantalla en los últimos diez años. Pero es un simple cambio de color, su utilidad va a permanecer intacta respecto de lo que es habitual en el sistema operativo. Esta pantalla aparece cuando hay un fallo crítico en el sistema, que impide poder seguir utilizándolo de manera habitual, lo que nos obliga a reiniciar el ordenador.

Por tanto estamos ante uno de esos cambios en el sistema operativo, que si bien no van a ser trascendentales, sí que van a darle un toque diferente a esos momentos de crisis en los que nuestro ordenador no quiere seguir trabajando. Un nuevo sistema operativo que promete cambiar muchas cosas, y por supuesto justificar que no sea una versión más de Windows 10, sino todo un nuevo sistema operativo. En esta ocasión el diseño va a sufrir un importante cambio, con la introducción de un nuevo menú de inicio, centrado en la barra de tareas, aunque también habrá posibilidad de utilizar el tradicional.

También veremos cambios en la interfaz visual de las carpetas, de sus iconos, en muchos elementos del diseño del sistema, y sobre todo en uno que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que el nuevo Windows 11 será compatible con apps Android. Estas se podrán instalar tanto desde la Amazon App Store, como instalando un apk directamente descargado desde fuera del sistema. Sin duda es el cambio más trascendente en el sistema en muchos años, y busca potenciar la Microsoft Store, que actualmente es una tienda completamente irrelevante en el mercado.