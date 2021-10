Windows 11: cómo activar el nuevo modo dios

Millones de usuarios en el mundo ya están disfrutando de las novedades de Windows 11. De forma escalonada la actualización a la nueva versión del sistema operativo de Microsoft está llegando a los ordenadores de sus usuarios en todo en el mundo, por lo que, si eres uno de los afortunados, te contamos como sacar el máximo partido.

Desbloqueando el modo dios en Windows 11

Este modo de control alternativo esta presente desde la versión 7 de Windows y desde entonces nos ha ido acompañando hasta la más recientes versiones. Este panel de control nos da acceso a una serie de parámetros avanzados del sistema. Una función que por norma general no está a la vista de los usuarios y a la que podemos acceder desde una única pantalla a las opciones de control y las herramientas de administración del sistema. A continuación, te contamos cómo.

Windows 11: Cómo crear nuevos elementos desde el explorador de archivos | Foto-de-Windows-en-Unsplash

El modo dios permite a los usuarios avanzados gestionar las diferentes opciones de configuración que de los sistemas de control del propio sistema operativo. Como ya sucedió con Windows 11 el panel de control tiende a desaparecer en favor de la herramienta de configuración de Windows, pero esto aún no ha sucedido y da lugar a la duplicidad de funciones, lo que en algunos momentos llega a ser caótico. Aunque la herramienta de configuración ha sufrido un rediseño siendo ahora algo más intuitiva y facilita mucho la navegación entre las diferentes funciones también ha añadió algunos controles, pero por el momento no son suficientes para realizar acciones avanzadas. Por lo que para ello te recomendamos activar el modo dios siguiendo estos pasos:

El primer paso que debemos realizar es crear una nueva carpeta especial que podemos situar en la ubicación que deseemos, pero comenzaremos creándola en el escritorio.

que podemos situar en la ubicación que deseemos, pero comenzaremos creándola en el escritorio. Para ello, pulsa con el botón derecho de ratón , en cualquier espacio libre del escritorio, para desplegar la persiana con las diferentes opciones.

, en cualquier espacio libre del escritorio, para desplegar la persiana con las diferentes opciones. A continuación, selecciona “ nuevo ” y entre las opciones elige “ carpeta ”

” y entre las opciones elige “ ” Una vez la hemos creado la daremos el siguiente nombre, tal cual incluyendo en el mismo todos los símbolos GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Al hacerlo, vemos como cambia de aspecto con respecto al resto de las carpetas, esto nos indica que se trata de una carpeta especial.

Al entrar en ella para conocer su contenido nos encontramos con una serie de accesos directo a funciones de gestión del sistema operativo.

Carpeta del modo dios | Tecnoxplora

Una larga lista de opciones ordenadas por categorías que van desde el centro de accesibilidad donde encontramos funciones como cambiar el funcionamiento del mouse o cambiar la voz del narrador. Pasando por el centro de redes, centro de sincronización, el administrador de certificados del usuario, conexión remota al escritorio, acceso a todos los dispositivos como impresoras, a los espacios de almacenamiento entre otras muchas categorías.

En realidad, lo que hemos hecho no es crear una carpeta sino abrir una puerta al control de diferentes opciones que por ahora estaban ocultas y no teníamos forma de acceder de forma conjunta a ellas, ya que todas estas acciones están repartidas por los diferentes menús del sistema.

Algo a tener en cuenta antes de acceder a estas potentes herramientas de administración es que al activar el modo dios tenemos acceso a partes sensibles del sistema que puede afectar directamente al funcionamiento y la seguridad del mismo. Por lo que si no tenemos ciertos conocimientos o no estamos familiarizados con la actividad que vamos a llevar a cabo es mejor no entrar en estos ajustes. De todos modos, en el caso de que cometamos un error en los cambios realizados a través de esta potente herramienta, tenemos la posibilidad de deshacer los cambios. Aunque antes de empezar debemos comprobar que tenemos activas las opciones de restauración del sistema y una copia de seguridad actualizada por lo que pueda pasar.