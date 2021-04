Windows 10 prepara cambios en sus animaciones, ¿cómo lo vamos a notar?

Poco a poco vamos conociendo más novedades que prepara Microsoft para su sistema operativo, y que pueden tener un calado importante en nuestro uso día a día de este. Si hace unos días conocíamos importantes cambios en el diseño de las carpetas del explorador de archivos del sistema operativo, en esta ocasión conocemos más novedades relacionadas con el aspecto visual de este, que parece que va a ser objeto de mejoras en el futuro. En esta ocasión se trata de las animaciones del sistema, que van a tener una interesante actualización en el futuro.

Más cambios visuales en Windows 10

Eso es lo que podemos esperar de una de las grandes actualizaciones que tiene por delante el sistema operativo. Concretamente hablamos de la actualización 21H2, que llegaría a partir del verano con algunas novedades importantes, sobre todo en ese aspecto visual, como os hemos adelantado con el tema de las carpetas del explorador de archivos. La realidad es que dentro de esta actualización se integrará Sun Valley, que engloba un rediseño del sistema operativo con multitud de novedades, por lo que cuando estrenemos esta actualización no solo notaremos mejoras en el uso cotidiano del sistema, sino también en el aspecto visual, con un diseño mucho más pulido.

Ahora poco a poco aquellos usuarios que tienen acceso a las versiones previas de Windows 10, como los Insiders, están viendo estas nuevas animaciones visuales del sistema. De hecho se ha podido apreciar una nueva animación de “Zoom” cuando se abre una nueva ventana que hasta ahora no se mostraba de forma tan acusada. Ha sido la propia Microsoft la que ha confirmado que el sistema operativo contará con nuevas animaciones en esta actualización. Y no solo eso, sino que también han confirmado que no se trataría de una sola animación, sino que llegarán muchas más en el futuro, por lo que parece que podría ser una tónica dentro de las mejoras del sistema.

Unas nuevas animaciones que vendrán a suceder a las que actualmente tienen el sistema operativo, que ya son bastante veteranas, con más de un lustro a sus espaldas. De esta manera cuando llegue en la segunda mitad del año esta actualización a nuestros ordenadores, podremos disfrutar de un aspecto visual más pulido, que sin duda nos va a resultar mucho más acogedor en el uso diario del sistema. La verdad es que Windows no se ha caracterizado con el paso de los años por ser un sistema operativo especialmente vistoso, y siempre es de agradecer que podamos disfrutar de nuevas animaciones que le den un aspecto más trabajado al sistema.

Las nuevas animaciones se aplicarían a las ventanas del sistema principalmente, ya que lógicamente las animaciones de otras aplicaciones ya cuentan con sus propios desarrollos para mostrarse de una manera diferente. Así que parece que tras bastante tiempo con las mismas animaciones, Microsoft se atreverá a mejorarlas y ofrecernos interesantes alternativas a las actuales. Todo con el objetivo de ofrecer un sistema operativo más dinámico y fresco, y sobre todo para que los usuarios noten que con las actualizaciones cambian otros aspectos más allá que la propia estructura del sistema o su rendimiento.