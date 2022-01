WhatsApp Web: estas son sus mejores extensiones

WhatsApp se ha convertido por méritos propios en una de las aplicaciones más usadas para comunicarnos. Gracias a su facilidad de uso y seguridad muchos usuarios han elegido usarlo tanto en la versión App para móvil como la versión web en nuestros ordenadores. A continuación, te contamos cómo sacarle el máximo partido.

Extensiones de WhatsApp para el navegador

Las extensiones son programaciones de terceros que ayudan a mejorar o añadir funcionalidades al navegador de Internet y en este caso vamos a hablar de las extensiones para Google Chrome con las le sacaremos un mayor partido de la versión web de la app de mensajería instantánea. En la actualidad a nuestra disposición tenemos algunas extensiones con las que entre otras cosas podemos cambiar el aspecto de las conversaciones o la velocidad de los mensajes de audio que recibimos, pero las más interesantes son las que a continuación, te contamos que permiten recibir notificaciones en segundo plano, aunque no tengamos abierta la app y la que nos permite mantener el privado si hemos leído o no los mensajes que recibimos.

Configurando WAToolkit | TecnoXplora

Comenzaremos con WAToolkit, esta extensión que podemos descargar para Chrome desde la Chrome store o pulsando aquí. Una vez descargada e instalada de extensión podemos hacer uso de ella. Con esta extensión recibiremos notificaciones en segundo plano de la aplicación de mensajería independientemente de que la tengamos abierta, de este modo no perderemos ni un solo mensaje. Además, incluye otra función que permite ampliar la burbuja de texto mostrándose todo lo ancho del panel de chat. Una de las ventajas de esta extensión es que podemos habilitar por separado cada una de sus funciones. Por lo que podemos elegir si queremos ambas funciones o solo una de ellas. Y esto lo haremos desde el icono de la aplicación que nos parece sobre las conversaciones.

Opciones de configuración de WAIncognito | TecnoXplora

Otra de las extensiones que nos parecen de lo más interesantes es WAIncognito. Como su nombre nos sugiera se trata de mantener nuestra privacidad, pero en este caso se trata de nuestro derecho a querer o no que nuestros contactos sepan si hemos leído o no sus mensajes. Al igual que sucede en la versión móvil de la aplicación, con esta extensión podemos inhabilitar los check con lo que se marcan los mensajes recibidos y leídos. Al igual de la posibilidad de eliminar por completo el mensaje “vistas por última vez”. De este modo nadie sabrá si hemos recibido y leído, el único inconveniente es que funciona bilateralmente, también dejamos de ver si nuestros contactos han recibido y leído nuestros mensajes. Un pequeño precio para pagar por nuestra propia privacidad. Pero no es lo único que podemos hacer activando esta extensión, también tenemos la posibilidad de recuperar mensajes que hayamos borrado. Pero inmediatamente después de haberlos eliminado. Una extensión disponible para Google Chrome disponible para la descarga desde la tienda de aplicaciones de Google o pulsando aquí. Como ya hemos comentado en alguna ocasión el uso de estas extensiones es totalmente seguro y si no nos convence su funcionamiento podemos inhabilitarlas y eliminarlas sin mayores consecuencias. Del mismo modo que las activamos, podemos desactivarlas desde la tienda de aplicaciones de Google.