WhatsApp hace pruebas para activar el modo oscuro en próximas actualizaciones

El “modo oscuro” dentro de WhatsApp está cerca de ser una realidad. El usuario WABetaInfo, que habitualmente filtra las novedades de la aplicación de mensajería instantánea, ha descubierto una parte secreta dentro del código de WhatsApp en la que se habla de este “modo oscuro”.

Según WABetaInfo, aún hay que ser bastante pacientes antes de que esta actualización llegue a todos los dispositivos, del mismo modo que ya se puede utilizar en otras aplicaciones similares, como Telegram o Twitter.

En este sentido, el propio WABetaInfo ha publicado una serie de tuits en el que “da ideas” de cómo podría ser el “dark modo” de WhatsApp pero, como él mismo indica, se trata solo de un concepto que ha creado él por su propia cuenta, nada oficial.

La llegada de un modo oscuro a WhatsApp podría traer consigo varias ventajas directas para los usuarios: por un lado, supondrá un ahorro de batería bastante importante, ya que lo que provocará, en las pantallas OLED sobre todo, es que los píxeles que estén en negro pasen a estar inactivos y, por tanto, no consuman batería; por otro lado, los usuarios verán cómo su vista no se deteriora tanto, al no emitir tanta luz la pantalla.

Desplazamiento para contestar mensajes

Otra de las novedades que traerá la próxima versión de WhatsApp en Android será la posibilidad de responder mensajes con tan solo un desplazamiento de dedo.

Esta es una funcionalidad que ya está disponible en los dispositivos Ios desde hace varios meses y que se espera que llegue a Android muy pronto. De esta manera, como verás en el siguiente GIF, no tendrás que seleccionar el mensaje que vas a contestar y clicar en “responder”. Se simplifican los pasos.