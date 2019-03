WhatsApp se rompe de nuevo tras presumir de otro récord de mensajes

WhatsApp ha padecido su enésima rotura del servicio a nivel mundial, justo después de que comunicara en su cuenta de Twitter que había soportado ayer la friolera de 64.000 millones de mensajes en 24 horas.

Es el segundo gran fallo del servicio ya como filial de Facebook. El primero fue justo el pasado 22 de enero, unas jornadas después de que la red social de Mark Zuckerberg anunciara su adquisición. Aquel día, cuatro millones de usuarios migraron de manera masiva a Telegram, enviando al vacío también a la plataforma de los hermanos Durov.

El comunicado en Twitter de WhatsApp de hoy se le ha atragantado a la empresa de Jan Koum. Su tuit enviaba un recadito a los usuarios. Habían logrado 20.000 mensajes enviados (inbound) que se sumaban a los 44.000 recibidos (outbound) –las recepciones son mayores porque un envío puede llegar a un grupo-.

new daily record: 20B messages sent (inbound) and 44B messages received (outbound) by our users = 64B messages handled in just 24 hours.

El segundo dato es importante, puesto que demuestra que el servicio de mensajería es una empresa más social, debido a que los 44.000 millones de mensajes recibidos muestran que cada vez hay más grupos en la plataforma.

Con estas cifras, WhatsApp logra su nueva plusmarca diaria después de la mencionada caída de su servicio. Los expertos entonces anunciaban que el apoyo de los ingenieros de Mark Zuckerberg evitaría desplomes similares, pero el servicio de mensajería móvil sigue repitiendo sus errores.

sorry we currently experiencing server issues. we hope to be back up and recovered shortly.