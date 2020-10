WhatsApp: cómo reducir el consumo de datos en las llamadas

Las llamadas en WhatsApp se han convertido en una buena alternativa si no eres de los que usan mucho las llamadas de teléfono o si no quieres incurrir en más gasto o gastar minutos de nuestra tarifa. Pero también debemos tener en cuenta el uso que hacemos de estas ya que si no estamos conectados a una red Wi-Fi este gasto de datos va en detrimento de nuestra tarifa de Internet y si no somos cuidadosos podemos llegar a agotar por completo nuestra tarifa de datos móviles.

Una de las principales razones por las que se han hecho tan populares, aparte del ahorro que suponen si estas conectado a una red inalámbrica, es que nos permiten realizar llamadas grupales de hasta ocho interlocutores. Una forma rápida y sencilla de mantenernos conectados con varias personas usando simplemente las opciones de las que dispone, ya sea de llamada de voz o de videollamada.

Durante los meses del confinamiento se experimentó un aumento del uso de esas tecnologías para mantenernos en contacto con familiares y amigos y a la vista de los acontecimientos, no podemos descartar, que, en fechas venideras como las navidades, tengamos que volver a hacer uso de ellas de nuevo con más asiduidad, por lo que te recomendamos que actives estos ajustes en tu móvil

Reduce el consumo de datos en llamadas de WhatsApp | TecnoXplora

Ahorrar datos en llamadas de WhatsApp

Podemos evitar que este tipo de llamadas nos cuesten un disgusto al ver la factura del operador a final de mes. Por lo que si quieres ahorrar este tipo de situación puedes limitar el uso que haces de estos durante tus llamadas a través de la aplicación de mensajería más popular del momento. Para empezar a horrar tan sólo tienes que entrar en los ajustes de configuración de la aplicación, busca la opción “Datos y almacenamiento” y activa la pestaña “Disminuir uso de datos”. Con este sencillo ajuste conseguiremos un considerable ahorro a la hora de realizar o recibir llamadas vía WhatsApp, ya que si usas esta forma de comunicación ya seas quien hace las llamadas o las recibes siempre gastas datos.

Activando esta opción pasaremos de un consumo de más de 500kb por minuto si estás utilizando una red 4G, a prácticamente la mitad, reduciéndose a unos 200Kb, ya que la red del teléfono disminuye hasta una red 2G/3G dependiendo del teléfono que tengamos. Claramente se trata de una red peor, y si no disponemos de una cobertura adecuada la calidad de nuestras llamadas puede verse afectada pudiendo generar interferencias y cortes. Pero es el pequeño precio a pagar a cambio de disfrutar más tiempo de nuestra tarifa de datos. Por lo que siempre es aconsejable estar conectado a una red Wi-Fi para hacer las llamadas a través de WhatsApp y de ese modo tendremos la mejor conexión y evitaremos el gasto de minutos o datos. Pero como no siempre es posible ya que en muchas ocasiones necesitamos contestar sea cual sea el momento y el lugar en que nos encontremos, esta es una buena alternativa al uso convencional del teléfono.