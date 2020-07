Hablamos de la función de marcar mensajes como leídos desde las propias notificaciones del teléfono. Algo que enriquece aún más esta zona del sistema operativo con WhatsApp, ya que hasta ahora nos permitía contestar a los mensajes desde esta misma barra de notificaciones. Lo más normal es que tu versión de WhatsApp ya se haya actualizado con esta función.

Cuántas veces se nos acumulan notificaciones de mensajes nuevo en la app de mensajería Whatsapp, siendo muchas veces algo molesto a la hora de gestionar todas las conversaciones abiertas. Hoy traemos característica que nos permitirá poder marcar mensajes como leído. WhatsApp, permite marcar tanto como leído como no leído todas nuestras conversaciones, dándonos también la posibilidad de marcar varias a la vez.

Whatsapp marcar leído | Captura de pantalla

Marcar como leído conversaciones

Para poder realizar esta función deberemos seguir una serie de sencillos pasos:

1er Paso

Antes que nada, es importante que entiendas para qué sirve esta funcionalidad de WhatsApp y es que no se trata de ocultar que has leído un mensaje ni de desactivar el doble check azul, sino que te permite marcar como no leídas las conversaciones para consultarlas más tarde.

Esta opción básicamente lo que te permite es marcar mensajes a los que ya has accedido como si no los hubieras leído a modo de recordatorio para más tarde volver a entrar a leerlos. O al revés, marcar mensajes que no hayas leído como leídos.

2º Paso

También es importante destacar que actualmente para disponer de esta funcionalidad es necesario disponer de una versión de Whatsapp reciente. Para ello, pues hacerlo desde Google Play, AppStore o bien deberás acceder a la web de la aplicación y descargarla desde ahí.

3er Paso

Una vez instalado Whatsapp en tu Android o dispositivo iOS, podrás acceder a la app de mensajería. Para marcar mensajes como leídos o no leídos, estando en el listado de conversaciones, deberás presionar sobre el chat en cuestión y se abrirá un menú en el que encontrarás la opción, haz clic sobre ella.

4º Paso

Una vez hecho esto, en el listado de chats verás como en la parte derecha del que has marcado como no leído aparecerá un círculo verde y la hora de recepción de los mensajes también será de ese color. De este modo, se destacan esos mensajes como si no los hubieras leído —a pesar de que ya hayas accedido al chat para leerlos y tu contacto verá el doble check azul si no lo tienes desactivado— y luego podrás regresar para releerlos.