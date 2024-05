WhatsApp: como convertir cualquier imagen de un chat en tu foto de perfil

Cambiar la foto de perfil en WhatsApp es algo que podemos hacer desde hace mucho tiempo. Algo que podíamos hacer desde los ajustes de la aplicación, seleccionando desde nuestra biblioteca. Pero ahora tenemos la opción de convertir cualquier imagen que hayamos enviado y recibido en cualquier chat como nuestra nueva imagen de perfil. Así puedes hacerlo.

Convierte cualquier imagen de un chat en tu nueva imagen de perfil de WhatsApp

Las apps más valoradas por los usuarios son aquellas que nos permiten un gran número de ajustes y personalización. En este aspecto, WhatsApp ahora permite establecer cualquier imagen que hayamos recibido o que hayamos enviado como nuestra carta de presentación, nuestra foto de perfil. Sin necesidad de descargarlas previamente, ni guardarlas en la biblioteca de nuestros dispositivos ni siquiera buscar su ubicación dentro del propios dispositivos podemos hacerlo de una forma mucho más rápida y sencilla.

Estableciendo como foto de perfil | TecnoXplora

Para convertir una imagen es tan sencillo como entrar en el chat en que la hemos compartido y seguir los siguientes pasos:

Una vez hemos localizado la imagen, pulsa sobre ella para seleccionarla .

. Esta se abrirá de forma independiente en la pantalla de nuestro móvil.

En la esquina superior derecha de la ventana, encontramos el icono de las tres líneas.

De esta forma desplegamos un menú en el que encontramos una gran cantidad de opciones.

En esta ocasión selecciona “establecer como”

Al hacerlo, el desplegable queda reducido a dos opciones.

Mi foto de perfil o imagen del grupo si se trata de un grupo

o imagen del grupo si se trata de un grupo De manera que seleccionamos la opción deseada. “mi foto del perfil”

Por último, pulsando sobre esta opción, a partir de este momento estableceremos la imagen como nuestra carta de presentación.

De manera que antes de aceptar, podemos ajustar el encuadre de la misma para conseguir el mejor resultado.

Recordemos que estas nos ayudan a identificar con una simple mirada los diferentes contactos dentro del menú principal así, a la persona que está interactuando en los chats, ya que junto a su nombre también aparece una miniatura de su foto de perfil.

Gracias a estas podemos imprimir nuestra personalidad a nuestro usuario, ya que además de nuestros nombres, podemos tanto cambiar la imagen que nos representa así como añadir la formación adicional que nos parezca necesaria o interesante en cada momento. Este es un pequeño cambio que hace mucho más fácil la actualización del contacto. De forma que podemos cambiarla tantas veces, creamos conveniente y usar cualquier imagen, sin preocuparnos de donde se encuentre ubicada ni de su formato.

Las aplicaciones están en constante evolución y de forma habitual lanzan nuevas actualizaciones con nuevas y mejoradas funciones, por lo que es importante mantenernos al día. En muchas ocasiones estas novedades se estrenan de forma adelantada para los usuarios de la versión beta, pero en esta ocasión ya está disponible para todos los usuarios que hayan actualizado a la última versión. Por lo que, si aún no lo tienes comprueba que está actualizado, si no, no te preocupes pues no tardarás en recibirla.