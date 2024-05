WhatsApp estrena un botón esencial para liberar espacio en tu móvil

A veces no nos damos cuenta, pero el tamaño de la copia de seguridad de nuestros chats de WhatsApp puede ser mastodóntica al cabo de unos años si no nos preocupamos por adelgazar su tamaño. Y es que con todas las imágenes, vídeos y documentos que almacenamos, esta puede llegar a ocupar decenas de gigas, y sé bien de lo que hablo, de primera mano. Pues bien, ahora la app de Meta está estrenando una característica que nos parece esencial para poder discriminar los contenidos, su peso, y por tanto si es necesario que los borremos o no.

Ahora puede elegir qué almacenamiento visualizar

La nueva funcionalidad que han podido descubrir desde WabetaInfo nos ofrece la posibilidad de elegir el tipo de almacenamiento que se está visualizando en el gestor. Esto quiere decir, que ahora vamos a poder elegir si se muestran todos los chats, o solo los canales. Y es que todo eso también forma parte de la copia de seguridad, y también puede ocupar mucho espacio en nuestro almacenamiento. Al seleccionar esta opción, podemos ver claramente lo que ocupan todos los elementos dentro de los diferentes chats y estos canales. Así es más sencillo tomar una decisión a la hora de que podamos liberar el suficiente almacenamiento de nuestro terminal.

Y es que en WhatsApp hay mucho contenido que visualizamos una sola vez y no volvemos a ver nunca más, pero que si no borramos ocupa espacio de almacenamiento casi de manera perpetua. De esta forma, podemos ver más claro dónde está el problema, y cuáles son los chats donde más datos hay almacenados. A veces es posible que no podamos hacer nada, y que simplemente se trate de datos dentro de chats que son valiosos para nosotros. Pero si no es así, o por ejemplo hablamos de canales, que al final también son chats en potencia con miles de contenidos descargados, el almacenamiento también puede dispararse.

Esta función de momento se está dejando ver en los iPhone, ya que está siendo la beta de iOS en su versión 24.9.10.73, la que está incorporando esta funcionalidad a la aplicación de mensajería. Por tanto, en el caso de Android todavía no está disponible, y nos tocará esperar seguramente unos días a que aparezca en los ajustes del almacenamiento de la aplicación. Desde luego es una función necesaria, esta y todas aquellas que nos ayuden a reducir el peso que tienen muchos mensajes dentro de la aplicación.

Los filtros cada vez son más habituales en la app, también a la hora de buscar determinados mensajes, ya que vamos a poder hacerlo también por una fecha concreta, algo que no estaba disponible hasta ahora. Y todas estas funcionalidades desde luego que son de agradecer, y no entendemos cómo no han estado disponibles antes. Pero más vale tarde que nunca desde luego.