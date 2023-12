WhatsApp: así de sencillo es enviar vídeos sin perder calidad

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea que goza de más popularidad entre los usuarios es WhatsApp, convirtiéndose en uno de los medios de comunicación preferidos. Y todo es gracias a la versatilidad que ofrece a la hora de enviar información a otros contactos, ya sean documentos, imágenes o vídeos. Aunque a menudo la calidad con la que se envía no es la adecuada. Si quieres enviar contenidos sin perder calidad, sigue leyendo.

Envío en WhatsApp sin pérdida de calidad

Nos hemos acostumbrado a enviar todo tipo de documento, vídeo o imagen a través de la app de mensajería de Meta, pero por norma general si nuestro contenido es de calidad es probable que pierda calidad en el proceso. Algo que podemos solucionar de una forma sencilla. El despliegue de una función por parte de WhatsApp es la solución a este tipo de problema y permitirá hacer los envíos sin comprometer la calidad.

Calidad HD | TecnoXplora

El proceso para enviar este tipo de archivo es el mismo que cuando enviamos cualquier elemento. Aunque en este caso, al hacerlo, en el interfaz de envío tenemos un nuevo icono que podemos reconocer cómo HD.

que podemos reconocer cómo HD. Haz clic sobre el icono HD , de este modo se despliega un menú flotante en el que encontrarás dos opciones.

, de este modo se despliega un menú flotante en el que encontrarás dos opciones. Enviar el vídeo con calidad estándar, lo que reduce su tamaño o hacerlo con calidad HD, lo que supone que no pierda calidad y su tamaño sea mayor . Por lo que el tiempo de envío será también superior.

. Por lo que el tiempo de envío será también superior. Algo que podemos comprobar antes del envío ya que en ambas opciones indica el tamaño de archivo que vamos a enviar.

que vamos a enviar. Una vez completado el proceso podemos ver una pequeña marca de HD en el chat.

Marca que pueden ver todos los integrantes y que alerta de que el archivo en cuestión tiene un tamaño considerable más grande de lo habitual.

Lo que les alerta si tienen restricciones para ahorrar espacio en su dispositivo.

en su dispositivo. Así de sencillo de sencillo es enviar fotos y videos sin sacrificar detalles y elevar la calidad de las imágenes en WhatsApp.

Antes de la aparición de esta nueva función, la única manera que teníamos de enviar fotos y vídeos con su calidad real era usando la opción de adjuntar archivo. De modo que la app no hacía uso del compresor para las imágenes y los vídeos ya que entendía que era un archivo normal y corriente. De forma que tanto al enviarlo como al recibirlo el resultado era el mismo. Un truco al que ya no nos hace falta recurrir a no ser que queramos enviar los archivos sin modificación alguna. Una posibilidad que nos sigue ofreciendo la aplicación.

Además, podemos aplicar una serie de ajustes para limitar las descargas y el almacenamiento. Algo de lo más interesante de cara y que debemos tener en cuenta, ya que a partir de ahora las copias de seguridad de nuestros chats nos supondrán un gasto. Algo que podemos evitar reduciendo el tamaño de las mismas.