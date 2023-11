WhatsApp: así puedes seguir disfrutando de la copia de seguridad gratis

Las copias de seguridad son necesarias si queremos conservar la información, sobre todo cuando hacemos un cambio de dispositivo. Desde hace tiempo WhatsApp lo permite, a través de Google Drive, algo que hasta ahora en Android era ilimitado y gratuito. A partir del año que viene tendremos que buscar alternativas, Aunque no debemos preocuparnos ya que podremos seguir conservando nuestras conversaciones de forma gratuita, te contamos cómo.

Así podrás seguir haciendo tus copias de seguridad gratuitas

Hasta ahora los usuarios de la app de mensajería instantánea tenían como respaldo para sus copias de seguridad a Google Drive, de forma ilimitada y gratuita de forma periódica se guardaba su información. Lo que iba mermando la capacidad de almacenamiento en la nube. Cabe recordar que cada cuenta de Google dispone de forma predeterminada de 15GB de almacenamiento, que comparten Drive, Fotos y Gmail.

Un mes antes de la aplicación de esta medida recibiremos una notificación de la app, avisándonos del fin del almacenamiento ilimitado. Tiempo suficiente para buscar una alternativa o aplicar los consejos que te contamos a continuación.

Activando la copia de seguridad cifrada | TecnoXplora

Este cambio no supone que no se puedan hacer copias de seguridad en Drive sin incurrir en un gasto, sino que no podremos realizar de forma gratuita copias de seguridad que ocupen más de 15GB. En el caso contrario, si necesitamos más espacio de almacenamientos tendremos que suscribirnos a un plan en Google One. Lo que supone una inversión mínima de 1,99 euros mensuales. Con lo que obtendremos capacidad de almacenamiento de 100GB.

Por lo que, si nuestras copias de seguridad no superan al espacio de almacenamiento gratuito en Drive, no tendremos que incurrir en un gasto adicional. Para ello debemos hacer una gestión del espacio adecuada y ser lo más eficiente posible. Para lo que podemos llevar a cabo una serie de ajustes y cambios a la hora de realizar las copias de seguridad. Es importante que solo guardamos la información actualizada y necesaria, esto nos ayudará a liberar espacio. Antes de realizar la copia es importante eliminar los documentos y videos innecesarios. Algo que haremos desde la propia aplicación, a través de los ajustes de configuración, para ello entra en “almacenamientos y datos”.

Otro ajuste a tener en cuenta es la descarga automática de medios, sobre todo de contenidos que, recibidos en chat grupales, conversaciones archivadas o chat silenciados. Con esto reduciremos el tamaño de las copias de seguridad considerablemente. Así como eliminar todas las conversaciones archivadas o antiguas no esenciales, con lo que reduciremos considerablemente la necesidad de espacio.

En todo momento se trata se ser lo más eficiente y eficaz, una buena solución a este respecto es el uso de los mensajes temporales, estos se eliminarán de forma automática y no quedan registrados, por lo que no ocuparan espacio en nuestras copias de seguridad. Por lo que de vez en cuando no está de más revisar las conversaciones almacenadas, así como el contenido de las mismas. Llevando a cabo estas sencillas acciones podemos evitarnos un gasto. En el caso de los usuarios de la app en iOS, es un poco más complicado ya que el almacenamiento gratuito de Cloud es bastante más reducido. Ya que solo disponen de 5GB.