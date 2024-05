WhatsApp: cómo crear stickers con tus propias fotos y sin salir del chat

Ya puedes crear emojis a partir de tus fotos en WhatsApp sin abandonar la aplicación de meta. Esto es gracias a una nueva función que está llegando poco a poco a todos los usuarios.

Crea tus pegatinas a partir de tus fotos

Una función que ya conocíamos de otras aplicaciones como mensajes de Google en las que reciben el nombre de foto emojis, que por fin llega a WhatsApp. Algo que hasta ahora solo podíamos hacerlo con aplicaciones de terceros, y que a partir de ahora vamos a poder hacer sin abandonar la app, directamente desde cualquier chat. En nuestra galería probablemente tengamos miles de fotos que nos gustaría recortar y usar como sticker en para compartirlo a través de la app de mensajería instantánea de Meta. Es algo conocido por todos que la app está en constante evolución y que de vez en cuando incorpora nuevas funciones como esta.

Creando Stickers a partir de fotos | TecnoXplora

Crear nuestras propias pegatinas a partir de las fotos de la galería es de lo más sencillo, podemos hacerlo desde cualquier conversación ya sea individual o grupal siguiendo estos pasos.

Selecciona una conversación y entra en ella.

y entra en ella. Pulsa sobre el icono de la carita en la barra de mensajes en la parte inferior de la pantalla.

en la barra de mensajes en la parte inferior de la pantalla. En la parte superior de la ventana que emerge, tenemos una serie de iconos, la lupa, a continuación, una selección de cuatro iconos, de los que seleccionaremos el último de ellos comenzando por la izquierda.

Vemos cómo al hacerlo, aparecen los últimos stickers que hemos usado y en la parte izquierda un botón verde que representa un lápiz con la leyenda “ crear ”

” Pulsa sobre este para abrir la galería y seleccionar la imagen que queremos convertir en pegatina

y seleccionar la imagen que queremos convertir en pegatina Pulsa sobre esta para seleccionarla, espera unos segundos mientras la app hace su trabajo y nos propone un recorte.

De manera que se elimina el fondo y aparece un pequeño borde blanco delimitando el contorno del objeto del recorte.

y aparece un pequeño borde blanco delimitando el contorno del objeto del recorte. Además, podemos añadir emojis u otros stickers para completar nuestra nueva pegatina, incluyendo texto e incluso dibujar a mano alzada.

Algo que, por ejemplo, no podemos hacer por el momento con los fotomojis de Mensajes de Google. Además, pulsando una vez sobre los stickers que has creado y compartido, podrás volver a editarlos y añadir más personalizaciones, aunque no podrás eliminar las anteriormente añadidas.

Una nueva función que poco a poco se está desplegando entre los usuarios de la app de Meta. y que pronto estará disponible para que todos los usuarios, puedan crear sus propios stickers sin necesidad de instalar nada ni recurrir a app de terceros. Simplemente realizando una de las muchas actualizaciones a las que nos tienen acostumbrados. No solo es importante mantener actualizadas las apps, no solo para recibir las nuevas funciones, sino para mantener la seguridad. Recordemos que los mensajes de WhatsApp están cifrados extremo a extremo y es seguro compartir no sólo mensajes de texto, también fotos vídeos e incluso las nuevas pegatinas que creemos a partir de nuestras fotos.