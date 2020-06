Google Maps es la app líder indiscutiblemente de navegación y mapas en el mercado. Aunque hace ya unos años que Google se hizo con su competidora, Waze, una red social para conductores donde se podía seguir la evolución del tráfico en tiempo real gracias a las contribuciones de sus conductores. Ahora esta aplicación se ha convertido en algo así como en el laboratorio de pruebas de Google Maps, y muchas de las características que estrena terminan llegando a la aplicación de mapas más importante de Google. Por eso no sería de extrañar que la función que hemos conocido ahora pueda estar disponible en un futuro para Google Maps, ahora que cada vez se parece más a una red social.

Llegan los estados de ánimo a Waze

El componente social ha sido esencial desde el principio para Waze. Sin él sería imposible entender cómo funciona esta aplicación de navegación, donde los conductores van a avisando en tiempo real de atascos, accidentes, y otras muchas situaciones que se pueden dar en la carretera y que nos pueden ahorrar tiempo a la hora de llegar a nuestro destino. Pues bien, ahora Waze está estrenando una nueva función llamada “Moods” y que potencia el carácter social de esta app de mapas. Porque con ellas los conductores van a poder mostrar su estado de ánimo en cualquiera de sus mapas.

Nuevos Moods de Waze | Waze

Ello será posible gracias al icono de nuestro conductor que se mostrará en los mapas de Waze, que ahora tendrán diferentes diseños según el estado de ánimo con el que nos encontremos. Hasta un total de 16 iconos puede mostrar al resto de conductores nuestro estado de ánimo actual. Pudiendo mostrar si estamos contentos, enfadados, enamorados, si lloramos, llevamos un bebé, o incluso ser más reivindicativos y mostrarnos junto a una bandera LGTBI+. Son muchas las opciones disponibles para poder mostrar nuestro ánimo en la aplicación.

A la pregunta de si esta función puede llegar a estar disponible en Google Maps, no es descartable. Sobre todo si tenemos cuenta que Google Maps está avanzando a cada vez más en una dirección con la que se asemeja poco a poco en una red social, sobre todo cuando hablamos de los Local Guides. Que lleguen los estados de ánimo a la app de mapas de Google podría ser cuestión de tiempo. Aunque lógicamente la aplicación de Maps se caracteriza por tener un diseño más sobrio, alejándose de la propuesta más “infantil” de Waze visualmente hablando.

Así que estamos ante una nueva función que no nos extrañaría que pudiera extenderse a Google Maps en un futuro, aunque siempre desde una perspectiva diferente y seguro que no tan divertida como esta de Waze. Esta nueva función llegará poco a poco a los usuarios de Waze en todo el mundo, que podrán comenzar ya a mostrar cómo se sienten sus usuarios de la manera más divertida posible. Que llegue a Google Maps es una posibilidad que no hay que descartar, pero es de esperar que antes la app de Google Maps cambie bastante su enfoque hacia los usuarios.