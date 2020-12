Viste de Navidad tu móvil con estos fondos de pantalla

Se acerca la navidad y en este momento nos invade el espíritu navideño las luces, los adornos, los regalos todo tiene que estar listo para la época del año más esperada por grandes y pequeños. Y es el momento perfecto para cambiar el fondo de pantalla de nuestro móvil de acorde a estas fechas.

Fondos navideños para tu móvil

Después de cambiar el tono de llamada de nuestro móvil por uno más navideño le toca el turno a la pantalla. Dale un toque más decorativo tanto a la pantalla de bloqueo como a la pantalla de inicio con postales como árboles de navidad, muñecos de jengibre o paisajes nevados tú eliges. Te contamos como personaliza la pantalla de tu móvil con las imágenes más bonitas de la navidad, tenemos dos métodos que te ayudan a darle un toque navideño a tu móvil a través de las aplicaciones disponibles en las tiendas de aplicaciones o descargando tus imágenes favoritas y estableciéndolas como fondo, te contamos Cómo.

Descarga las postales navideñas y úsalas de fondo de pantalla | TecnoXplora

Descarga y convierte tus imágenes en fondo de pantalla

Si no quieres instalar ninguna aplicación en tu móvil bien por qué no tengas espacio suficiente o bien por qué no quieres llenar de aplicaciones la memoria de tu teléfono móvil, tienes la opción de buscar en el navegador una imagen que te guste, ten en cuenta que esta debe mantener un formato vertical para que pueda encajar con mayor facilidad en la pantalla. Una vez descargada la imagen tan sólo tiene que establecerla como fondo, ten en cuenta que dependiendo del fabricante y de su capa de personalización los paso pueden cambiar.

Mantén pulsado sobre la pantalla de inicio y selecciona la opción “fondos de pantalla”.

Selecciona “galería” para entrar en las imágenes que tienes almacenadas en tu teléfono.

A continuación, elige “descargar” dentro de esta carpeta está la imagen que previamente has descargado.

Selecciona la imagen y al pulsar sobre “establecer cómo” nos da la opción de establecerla como fondo de la pantalla de bloqueo, establecer como fondo de pantalla de inicio o establecer como ambos.

Selecciona la imagen y al pulsar sobre “establecer cómo” nos da la opción de establecerla como fondo de la pantalla de bloqueo, establecer como fondo de pantalla de inicio o establecer como ambos. Elige una opción y ya tienes tu móvil preparado para la navidad.

Elige de entre las disponibles la imagen que más te gusta par tus fondos de pantalla | TecnoXplora

Cambiar el fondo de pantalla con una aplicación

Una de las opciones disponibles si tienes un móvil Android y que puedes encontrar en la tienda de Google es Christmas Wallpaper, en la que podemos encontrar una gran variedad de fondos con temática navideña. Tan sólo tienes que descargarla e instalarla en tu móvil, elegir la imagen en alta resolución que más te guste y colocarla dándole un toque festivo a las pantallas de bloque o en la de inicio, te contamos cómo.

Abre la aplicación y selecciona la imagen que más te guste.

A Continuación mantén pulsado sobre la imagen y selecciona “establecer”.

Elige “establecer imagen como” en el menú flotante emergente.

Por último, selecciona si quieres establecer la imagen en la pantalla inicio, en la pantalla de bloque o en ambas.

Una vez has seleccionada una de las opciones tú móvil ya está listo para las fiestas.

Esta aplicación para iOs te permite cambiar el fondo de pantalla de tu iPhone | TecnoXplora

Si eres usuario de iOS también estás de suerte porque está disponible para descargar en la Apple Store una app llamada Navidad fondos de pantalla. Una aplicación en la que puedes encontrar una gran selección de imágenes navideñas en alta definición con las que personalizar tu móvil con un toque festivo.