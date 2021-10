El virus Joker regresa a Android oculto en apps del 'El juego del calamar'

No cabe duda de que es la serie del momento, y el contenido de ficción tendencia en el actual panorama audiovisual. Hace unos días os contábamos que ya era posible jugar a una de las escenas más populares de la ficción desde Snapchat, gracias a un nuevo filtro que recreaba las mortales pruebas por las que deben pasar los protagonistas. Una serie que está trascendiendo la televisión para convertirse en todo un fenómeno social.

Y como todo contenido seguido por las masas, es susceptible de servir de cebo para ciertas acciones maliciosas, que buscan aprovecharse de la fiebre que hay alrededor de la serie para hacer su agosto y pescar en río revuelto. Eso es lo que hemos conocido ahora, que el virus Joker está de vuelta, gracias precisamente a su infiltración en nuestros móviles con la apariencia de unas apps inofensivas.

Más de un millón de descargas con este software malicioso

El malware o virus Joker se ha convertido en uno de los más célebres, entre otras cosas porque es de los más dañinos que pueden infectar a nuestro móvil. Lo hemos conocido durante los últimos meses en diferentes oleadas, que han afectado de lleno a móviles de usuarios españoles. Ahora este mismo virus ha sido encontrado oculto en algunas apps de apariencia inofensiva, y con temática relacionada con el “Juego del calamar” lo que ha favorecido un gran número de descargas en muy poco tiempo. Lukas Stefanko ha compartido en su cuenta de Twitter precisamente este nuevo ataque de Joker.

Lo ha hecho a través de una app denominada Squid Game Wallpaper que básicamente nos ofrecía fondos de pantalla inspirados en la ficción, con calidad 4K, algo realmente goloso para muchos aficionados que querían llevar un pedacito de la serie en sus móviles. Pues bien, en realidad esta app, que sí que nos ofrecía los fondos de pantalla para no levantar sospechas, ocultaba el malware de Joker que tanto mal ha hecho en millones de móviles del mercado. Una vez infiltrado el malware en nuestro teléfono, se dedicaba a operar como habitualmente lo hace este malware. Esto es, nos suscribe a servicios Premium, ya sabéis, de esos que se envían mensajes SMS con un precio desorbitado sin que nos demos cuenta en ningún momento.

Quien ha descubierto esta app advierte de que no la descarguemos en nuestro teléfono, y si la tenemos instalada la borremos de inmediato. Afortunadamente se ha informado a Google, que ha procedido a borrarla de inmediato, cuando esto ha ocurrido ya contaba con miles de descargas. Eso sí, hay que decir que no deja de ser inquietante que una vez más Google haya pasado por alto una app que integraba malware en su código, así como así. Porque una de las principales recomendaciones para evitar malware es descargar las apps exclusivamente de tiendas oficiales. Algo que no serviría de nada en casos como este, en el que después de descargar la app desde Google Play la infección ha ocurrido igualmente. En cualquier caso, si vais a descargar más apps del Juego del calamar, extremar la precaución, porque ahora son el principal objetivo de los hackers.