Las videollamadas de Google Meet siguen siendo gratuitas e ilimitadas, ¿sabes hasta cuándo?

Raro es el día en el que alguno de nosotros no realiza una videollamada con el móvil. A un amigo, a un familiar al que no podemos visitar, a un compañero del trabajo e incluso al jefe. La pandemia es lo que nos ha traído, la eliminación completa de cualquier obstáculo mental que persistiera en nuestra cabeza para impedirnos comunicar con los demás con audio... y también vídeo.

Prueba de ello es que hasta la llegada del coronavirus, ver por la calle a alguien hablando y mirando a otra persona nos parecía una frivolidad pero, ahora mismo, ya es algo habitual y aceptado por todos. Así que las compañías se han lanzado a por nuestros minutos de videollamadas evitando así que nos decantemos con la competencia. ¿Y qué mejor manera hay de hacer algo así? Regalando funciones premium para que las saboreemos sin limitación alguna.

Google extiende su periodo de uso completamente gratuito

Fue en septiembre del año pasado cuando Google Meet anunció que podríamos comunicarnos en navidades sin limitaciones de tiempo en las videollamadas. Ya veníamos de un periodo free anterior, pero la persistencia de la pandemia llevó a los de Mountain View a pensar que no sería mala idea dejarnos utilizar la app sin límites durante unas fechas tan señaladas como las de fin de año.

En ese momento, el plazo impuesto por Google fue el 31 de marzo de 2021 como el día en el que Meet volvería a ser exclusivo de sus suscriptores, dejándonos a todos los demás fuera... pero no será así. Al menos si atendemos al mensaje en redes sociales publicado por los de Mountain View hace unas horas donde vuelven a prorrogar ese periodo de gracia hasta el mes de junio.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr