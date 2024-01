¿No ves los Emojis animados en tu móvil Android? Así puedes solucionarlo

Usar SMS no es muy habitual, desde la llegada a nuestros móviles de las aplicaciones de mensajería instantánea. El envío de estos mensajes tiene un coste a no ser que realicemos los ajustes pertinentes y enviamos nuestros mensajes a través de la red WiFi. Desde hace tiempo podemos enviar emojis en nuestras conversaciones. Aunque la gran novedad es que pueden ser animados, te contamos cómo.

Emojis animados

Los emojis son la forma más popular de comunicarnos sin palabras, con un simple icono podemos transmitir todo aquello que estamos pensando o cualquier sentimiento o pensamiento que se nos pasé por la cabeza. Existen más de tres mil seiscientos emojis, los cuales podemos enviarlos ya sea en su versión estática o a partir de ahora dinámica. A través de la app mensajes de Google, podemos mantener conversaciones con nuestros contactos en las que podemos enviar mensajes de texto, notas de voz, videos, imágenes y como no pegatinas, Gifs animados y emojis. Activando un ajuste de en nuestro móvil estos pueden tener movimiento. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

Activando las animaciones de los emojis | TecnoXplora

Entra en la app ajustes de tu teléfono móvil.

En el caso de los usuarios de Xiaomi, selecciona “ajustes adicionales”

Entre los ajustes, busca la opción Accesibilidad .

. En el menú de la parte superior pulsa en la pestaña “ visión ”

” En donde encontramos un botón desactiva junto a “ quitar animaciones ”

” Para activarlas este botón debe estar desactivado .

. Mientras que esté activo los emojis permanecerán estáticos.

Una vez desactivado, podremos ver estos en movimiento. Aunque en la vista previa antes de enviarlos no podemos ver cómo será la animación de los mismos. Solo podremos verlo una vez enviado. Por otro lado, el destinatario recibirá el emoji de forma estática a no ser que del mismo modo haya activado esta opción, ya que la visualización de las animaciones no depende del envío sino de la propia configuración de nuestro teléfono.

Una novedad que no es la única que ha incluido Google en sus app y servicios, recientemente ha implementado una serie de nuevas y mejoradas funciones. Hay que recordar que el gigante de la gran G está en constante evolución y que de forma periódica nos sorprende con actualizaciones en las que además de mejorar la seguridad se incluyen otras acciones. Por lo que mantener nuestros dispositivos al día es vital no solo para disfrutar de todas las novedades. Sino que también es importante para asegurarnos de su correcto funcionamiento y evitar las posibles brechas de seguridad detectadas y subsanadas.

En esta ocasión, esa actualización va destinada a dotar de vida los emojis con diferentes animaciones y efectos visuales con los que darme un poco más dinamismo a nuestras comunicaciones y hacer más festivos nuestros mensajes. De manera que ahora los emojis, se parecen más a los gifs los cuales también disponen de movimiento. Lo que animará por completo nuestras conversaciones, haciendo de estas algo mucho más ameno.