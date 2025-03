¿El ventilador de tu ordenador hace mucho ruido? Así puedes reducirlo

El ruido del ventilador del portátil puede llegar a ser muy molesto. La misión de este es mantener la temperatura del equipo para evitar que se sobrecaliente y baje su rendimiento, entre otras cosas. Pero a veces el sonido de este es tan alto que se convierte en algo insoportable. A continuación, te contamos algunas cosas que puedes hacer para mitigar este molesto sonido.

El ventilador de tu portátil te molesta, prueba esto.

Los motivos por los que el ventilador de nuestro portátil no deja de funcionar pueden ser muchos, esto además puede indicarnos que existe algún problema. Para acabar con el molesto ruido del ventilador puedes llevar una serie de comprobaciones, con las que mitigar o incluso acabar con el zumbido que produce.

Un portátil Surface Laptop 5 | Microsoft

Que no deje de sonar el ventilador es señal inequívoca de que algo pasa. El aumento de la temperatura del equipo es una de las principales causas. Factores como la temperatura ambiente, el mantenimiento del equipo o los procesos en segundo plano, son algunos de los factores activadores. Por lo que debemos revisar algunos aspectos para evitar un funcionamiento excesivo, así como el molesto ruido que produce.

La acumulación de polvo y suciedad, puede llegar a obstruir el ventilador y restar efectividad a este. Una muy buena opción consiste en limpiar de vez en cuando este. A través de las rejillas de ventilación entra el polvo y este se acumula obstruyendo estas e incluso llegando a reducir el flujo de aire. Para la limpieza podemos hacer uso de aire comprimido e incluso de potente aspirador de mano con que absorber las partículas de polvo. Teniendo sumo cuidado evitando las descargas electrostáticas y dañando los componentes del mismo. Sobre todo, si nuestro equipo se encuentra en garantía, ya que podemos perder la misma. En este caso es recomendable acudir al servicio técnico para que realicen ellos la limpieza de forma segura.

Si el ruido se produce por el mal estado del mismo, lo recomendable en este caso es sustituir el mismo. Algo que podemos hacer nosotros mismos si tenemos cierta destreza. Si no, debemos acudir a un profesional, para que realice el cambio. Del mismo modo que puede que el problema no se encuentre de forma directa en el ventilador. El problema podemos encontrarlo en la temperatura del procesador, un aumento en esta puede hacer que el ventilador no deje de sonar. Para evitar esto, podemos aplicar pasta térmica sobre el procesador para reducir el calor rellenando los huecos y ayudando a disipar el calor del mismo.

Un uso inadecuado de los recursos del equipo puede ser también el origen del problema. Acumular demasiados procesos abiertos en segundo plano, no solo consume muchos recursos, sino que hace que aumente considerablemente la temperatura. Algo que podemos gestionar de una forma muy sencilla desde el administrador de tareas. Cerrando todas aquellas que no sean necesarias en ese momento. De manera que solo debemos identificar y cerrar los procesos que no necesites.