Vende esos regalos de Reyes que no te han gustado con estas apps

Seguramente os ha pasado alguna vez, ese regalo poco agraciado que habéis recibido de un familiar o amigo que ha terminado guardado en un cajón o en cualquier rincón de tu casa cogiendo polvo, sencillamente porque no era algo que hubieras comprado nunca. Regalos poco agraciados siempre han existido, y siempre existirán, la pregunta es cuándo nos tocará lidiar con alguno de ellos. Si eres uno de los elegidos, lo mejor que puedes hacer es discretamente darles salida en una de estas apps que te traemos hoy, y que simplifican al máximo la labor de revender esos productos que nos han regalado con tan poco tino.

Véndelo todo con algunas de estas apps

Son muchas las apps que nos ofrece todo tipo de servicios para vender esos regalos que nos han hecho ninguna gracia. Empezando por la más popular de todas, como es Wallapop. Esta app disponible en Android e iOS, se ha convertido en un referente a la hora de vender cualquier cosa, ya sea tecnología, ropa, muebles, vehículos, y todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. Solo tienes que registrarte, hacer una foto al producto, añadir una pequeña descripción, marcar el precio, y publicar el anuncio. Lo mejor de esta app es el chat con el que cuenta, que nos permite contactar al instante con los vendedores o en este caso compradores, y llegar rápidamente a un acuerdo. Sin duda la app de referencia a la hora de soltar lastre con los regalos de Reyes.

App de Todocolección | Todocolección

Milanuncios es otra de las apps de referencia a la hora de vender cualquier cosa. Su funcionamiento es similar al de Wallapop, aunque es algo más tradicional en su funcionamiento, ya que es una plataforma que se basa sobre todo en su página web, que ha sido el motor de su crecimiento desde el principio. Pero si buscas un público amplio que pueda estar buscando eso de lo que te deshaces, esta app es perfecta para tu móvil, ya sea Android o un iPhone. Otra de las apps que nos ofrece un buen punto de encuentro para vender esos regalos de Reyes es la de Todocolección, también disponible en iOS y Android.

App de Vinted | Vinted

Aunque esta plataforma tiene una peculiaridad, ya que en ella se venden sobre todo objetos de colección. O lo que es lo mismo, productos con cierta antigüedad. Y no nos referimos a muebles, sellos o monedas, sino a viejos juguetes, ropa antigua, vinilos de música originales, y un sinfín de productos que pueden encajar en esa descripción. Así que si has recibido un regalo que no te gusta y tiene cierta solera, este es un buen lugar donde venderlo, está disponible en Android e iOS. Por último nos referimos a Vinted, una app de compra venta de ropa de segunda mano, o como en este caso nueva, que proviene de regalos infructuosos, pero que pueden ser de interés para otras personas. También tenemos la app disponible en iOS y Android, siendo el mejor lugar donde vender esa ropa que nos han regalado sin venir acompañada de un tiquet regalo.