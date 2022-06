El uso del pasaporte COVID se prolongará otro año más

Sin duda la pandemia nos ha brindado algunas de las herramientas más polémicas de los últimos años, sobre todo porque cuando llegó a nuestras vidas muchos se plantearon si era procedente instalarlas en su móvil, no fuera que el gobierno les espiara. Pero nada más lejos de la realidad, ya que al final su uso ha sido bastante sencillo y habitual por parte de muchos usuarios. No hablamos del fiasco de Radar COVID, sino del pasaporte COVID, una herramienta para poder certificar ante las autoridades que así lo requieran el que tenemos la pauta completa de vacunas, y por tanto que no debemos tener ninguna restricción al movernos por España y otros países. Ahora, con la pandemia en horas bajas, hemos conocido que su uso se prolongará durante otros 12 meses.

El pasaporte COVID seguirá adelante

Así o ha desvelado el Consejo Europeo de la Unión Europea, que ha acordado la prórroga del reglamento que regula el pasaporte COVID. Por tanto, este certificado digital seguirá estando vigente para todos los ciudadanos hasta el próximo mes de junio de 2023, concretamente hasta el día 30 de ese mes. De esta forma los viajeros dentro de la Unión Europea podrán seguir utilizando el certificado COVID como hasta ahora, para poder demostrar que cuentan con la pauta completa de vacunas, hasta ahora tres en la mayoría de ciudadanos.

Lleva siempre encima el pasaporte COVID, conviértelo en un widget para tu móvil | Photo by Lukas on Unsplash

Recordemos que hace unos días la ministra de Sanidad no descartaba que hubiera una cuarta dosis de refuerzo para la vacuna contra el COVID-19, por lo que evidentemente tiene todo el sentido que este reglamento se extienda durante otros 12 meses. Esta extensión del reglamento incluye también otros aspectos importantes, como la obligación de la Comisión de presentar un informe con propuestas legislativas para evaluar la derogación o mantenimiento de este pasaporte COVID.

También recuerdan que los certificados COVID deben mostrar todas las dosis suministradas, independientemente del país donde se han recibido las distintas vacunas. De esta manera podremos seguir llevando en nuestro móvil el certificado, que como sabéis se puede sintetizar en un código QR que podemos llevar de muchas formas en nuestro teléfono, ya sea en forma de widget o dentro de una aplicación donde se pueda almacenar.

Más seguridad en los desplazamientos

De esta manera se disipan las dudas acerca de si será necesario o no el contar con el pasaporte COVID cuando viajemos este verano. Y es que este es sin duda uno de los aspectos más preocupantes para muchos usuarios que en los próximos días viajarán al extranjero, sobre todo en Europa. Ahora ya sabemos que seguirá siendo necesario contar con este pasaporte COVID para poder ir a otros lugares con las máximas garantías. Es sencillo llevar el pasaporte COVID en nuestro teléfono, ya os hemos contado en los últimos meses lo sencillo que es poder llevarlo tanto si tenemos un iPhone con el Wallet de Apple, como si es en Android, con apps como las de PassWallet. Así que ya sabéis, si vais a viajar en los próximos meses, tendréis que tener en orden este certificado y llevarlo visible para poder entrar en otros países.