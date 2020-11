Twitter estrena sus propias 'stories' al estilo Instagram, solo que las llama de otra manera

Twitter siempre está atenta a todo lo que acontece alrededor de las redes sociales, por lo que sorprende la cantidad de tiempo que ha necesitado para poner en marcha un tipo de contenidos que viene triunfando desde hace mucho tiempo. Tanto como que, después de estrenarse en Snapchat las hemos visto circular por Instagram, WhatsApp y también YouTube. Unas stories que, con diferentes nombres, permiten a un usuario publicar una pqueña historia que tiene una fecha de caducidad de 24 horas.

Twitter ha hecho algo parecido a las demás creando un tipo nuevo de publicación que expira pasadas las horas y a las que ha decidido llamar de forma distinta. Concretamente, fleets, que viene a significar algo así como flota, y cuyo significado en inglés tiene que ver con la idea de un tipo de contenido que creamos de forma "rauda", "rápida" y "veloz".

Llega de forma oficial a todo el mundo

A diferencia de otras opciones que necesitan de más tiempo para llegar a todos los usuarios ya que se gan prioridad a ciertos países, Twitter se ha decidido a realizar una implementación completa, a nivel global, que irá llegando a las cuentas de todos sus usuarios de forma inmediata y que promete llenar la red de microblogging con todo tipo de ideas originales y espectáculos de texto, imagen y sonido, incluso vídeos, condenados a desaparecer.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH