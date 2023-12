El truco para saber quién ha estado usando tu altavoz Echo con Alexa

En los hogares cada vez es más frecuente el uso de altavoces inteligentes, ya sea para disfrutar de nuestra música preferida, controlar los elementos del hogar inteligente o poner recordatorios y gestionar la agenda, entre millones de cosas más. Todas estas acciones quedan registradas en el historial, además desde la app de Alexa, ahora puedes saber todas las acciones que ha llevado a cabo el asistente y quien las ha realizado.

Quien ha usado Alexa y que ha pedido

El historial de actividad, no es nada nuevo, desde hace tiempo es una función que incluyen nuestros dispositivos Alexa. Este permite tener un historial de todas las acciones llevadas a cabo desde el asistente. Estas se registran de forma cronológica. Ahora este historial, es mucho más exhaustivo, ya que además de registrar la función que ha realizado en determinado momento, podemos saber desde qué dispositivo se ha ejecutado y que miembro de la casa lo ha solicitado.

Recientemente la app de Alexa ha experimentado un cambio de imagen, además de incluir mejoras en algunas de sus funciones. Este cambio también lo ha sufrido el historial, ahora es mucho más accesible y nos ofrece mucha más información.

Para acceder a esta, desde la app de Alexa pulsamos el icono “ más ” en la esquina inferior derecha.

En la parte inferior de nuevo menú encontramos la opción "historial de actividad"

De esta forma vemos que cada interacción con el asistente aparece en una tarjeta individual.

En primer lugar, encontramos el tipo de interacción que hemos solicitado, por ejemplo, poner música de un determinado artista o programar un temporizador.

A continuación, encontramos el resto de información, cuando, la hora a la que se produjo, el miembro de la casa y el dispositivo .

. Además, tenemos la opción de visualizar información añadida, pulsando sobre la flecha que aparece en la esquina superior derecha de la tarjeta.

Al hacerlo, se despliega un nuevo apartado desde donde podemos ver el comando que hemos usado. Podemos dar nuestra opinión si Alexa ha ejecutado correctamente el comando.

E incluso podemos “eliminar la tarjeta” , haciendo desaparecer todo rastro de la interacción con el asistente. De modo que nadie más sabrá que hemos preguntado o pedido al asistente.

De esta forma podemos hacernos una idea del uso que le damos al asistente y a los dispositivos, así como saber que tipo de petición e interacción hacen nuestros hijos con el asistente.

Debemos recordar que Amazon Echo, permite crear perfiles infantiles, los cuales ejercen de control parental, para que los pequeños no tengan acceso a contenidos que no sean adecuados para su edad. Independientemente de esto, a través del historial, además de a qué contenidos ha tenido acceso, podemos saber la hora a la que ha sucedido. Dispone de otros ajustes que permiten limitar el uso del asistente y las funciones a las que tenemos acceso en determinados momentos. Como la opción no molestar, desde la que podemos programar horarios en los que las notificaciones y otras funciones quedarán sin efecto.