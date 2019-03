El truco para reconocer una canción con solo tararearla

Hay pocas cosas peores que no ser capaces de reconocer esa canción que tenemos pegada a la cabeza. En esta clase de situaciones, no paramos de tararear mentalmente el dichoso estribillo, hasta el punto de que no podemos concentrarnos en otra cosa que no sea descubrir el título del tema en cuestión.

Para solucionar este tipo de problemas, existen aplicaciones que nos hacen la vida más fácil y logran revelar el título de una canción con tan solo escucharla. Probablemente Shazam sea el caso más exitoso y más conocido de este tipo de programas que nos ayudan a identificar melodías.

Sin embargo, lo que no es capaz de conseguir esta aplicación por el momento es detectar una canción con tan solo tararearla. Esta funcionalidad sería útil para casos como el descrito anteriormente, en los que no disponemos de la música en cuestión y no logramos recordar la letra ni ningún otro dato más que el estribillo en nuestra cabeza.

Para este caso extremo, existe un método sencillo que nos sacará de más de un apuro y te lo revelamos en este tutorial en vídeo de TecnoXplora. ¿A qué esperas para probar este truco y descubrir su efectividad?

