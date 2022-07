El truco perfecto para que Spotify te ayude a levantarte por las mañanas

Spotify domina con puño de hierro el mercado de las apps de música en streaming gracias a un catálogo fuera de toda duda con millones de canciones y artistas, además de una app de lo más completa y que te servirá para todo tipo de situaciones.

Por ejemplo, puedes hacer listas colaborativas con amigos y que son perfectas para tus vacaciones de verano. Además, Spotify puede ayudarte a dormir mejor a través de otra función muy interesante.

A día de hoy, pocas son las personas que no disponen de una cuenta en la plataforma Spotify. Las muchas opciones que esta aplicación ofrece han logrado hacerse con un gran número de usuarios, y es que no deja de sorprendernos. Más que nada porque, por si no lo sabías, también puedes utilizar las canciones de Spotify como alarma.

Spotify | Unplash

Hasta ahora, la gran mayoría tenía dos opciones que tomar, o bien descargar alguna canción para ponerla de alarma, a la cual acabará odiando tiempo después, o uno de los sonidos predeterminados del teléfono. Pues bien, eso puede llegar a su fin con la ayuda de la gran biblioteca de Spotify.

Solo tienes que usar la Alarma de Google

Además, lo mejor de todo es que para activar este truco tan solo tienes que utilizar la app oficial del Reloj de Android. Ten en cuenta que esta app debería venir de forma nativa, pero los fabricantes suelen personalizar la interfaz de su familia de teléfonos, por lo que es probable que tengas que descargarla a través de este enlace.

Una vez hecho esto, que sepas que la alarma de Android cuenta con todo tipo de funciones, pudiendo programar una alarma, utilizar un temporizador o cronometrar. Pero, lo que muchos no saben es que, además de poder elegir las melodías típicas que incluye el sistema, también tienes la posibilidad de ejecutar archivos MP3. ¿No te parece suficiente? Pues que sepas que, si eres usuario de Spotify, podrás configurarlo para que suene tu canción preferida como alarma.

Spotify | Unplash

Ten en cuenta que para hacer este truco no hace falta que seas suscriptor de la versión premium, un detalle muy interesante y que debes tener en cuenta. Además, y como podrás comprobar más adelante, el proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos minutos.