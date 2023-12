El truco para mejorar las respuestas de ChatGPT es ¡darle una propina!

La inteligencia conversacional de OpenAI no deja de sorprendernos. Y es que, ChatGPT no para de recibir actualizaciones con las que mejorar su usabilidad. Pero hoy no queremos hablarte de novedades en esta IA, sino de un nuevo truco perfecto para conseguir mejores respuestas.

Eso sí, el truco en sí te va a sorprender. Tal y como informan los compañeros de ADSLZone, si le das una propina a ChatGPT, mejora sus respuestas.

Evidentemente, no puedes pagar a esta inteligencia conversacional, pero solo has de poner algo tipo “te doy una propina de 200 euros si haces una mejor respuesta” para que la IA de OpenAI ofrezca mejores resultados.

Paga una propina virtual a ChatGPT y trabajará con más ganas

Todo empezó como una broma de un usuario, que ha provocado que otro replique el experimento y ponga a prueba a la inteligencia conversacional de OpenAI para ver si realmente ChatGPT mejora su rendimiento si le ofreces una recompensa extra. Y lo cierto es que es así.

Como verás en el mensaje de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un programador ha querido ver cómo se comportaba ChaTGPT en función de la propina que le dieras. Y el resultado no deja de ser curioso.

Sin ningún tipo de propina, las media de respuestas era de 2949 caracteres. En el caso de ofrecer 20 dólares de propina, la respuesta de la inteligencia conversacional de OpenaI pasaba a ser de 3223 caracteres, lo que se traduce en una mejora del 6%.

¿No te parece suficiente? Pues en el momento en el que la propina pasa a ser de 200 dólares, la IA da un nuevo salto de calidad para ofrecer 3360 caracteres, lo que es un incremento del 11% respecto a la respuesta sin propina.

¿Cuál es la razón por la que ocurre esto? Pues parece que es un completo misterio, pero todo apunta a que es un comportamiento que ChatGPT ha adoptado de los propios usuarios, a los que ha estudiado repasando webs, foros, servicios online y más.

No es un peligro en absoluto, y resulta cuanto menos curioso que, si ofreces una buena propina, la inteligencia conversacional de OpenAI mejore su rendimiento de forma notable con tal de llevarte unos euros, aunque sean virtuales.

Además, seguramente el equipo de OpenAI lo considerará más una curiosidad que otra cosa, por lo que no creemos que vayan a solucionar las ansias de ChatGPT por llevarse un dinero extra por su servicio.