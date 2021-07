Transferir datos de WhatsApp de un iPhone a un Android (o al revés) requerirá un cable. ¿Por qué?

Nadie puede negar que Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en nuestro país. Un servicio cargado de funciones de lo más variado, hasta puedes recuperar mensajes o convierte texto en emoji. Y además, el equipo detrás del desarrollo de esta app propiedad de Facebook no para de añadir nuevas funciones para aumentar la usabilidad.

Uno de los grandes problemas que se encuentran los usuarios de iOs y Android, es que a la hora de transferir los datos de WhatsApp el proceso es sumamente complicado. Pasar de un producto de Apple a otro de la misma firma no es problema, igual que pasa si quieres transferir los datos de un teléfono Android a otro dispositivo con el mismo sistema operativo. Pero cambiar de ecosistema es un infierno.

Y por este motivo, el equipo detrás del desarrollo de WhatsApp lleva tiempo trabajando en una función para poder pasar los chats de iPhone a Android y viceversa de la forma más sencilla. Y sí, va a ser posible dentro de muy poco, pero el proceso no será precisamente ágil.

Hará falta un cable para pasar los datos de WhatsApp

Proceso transferencia WhatsApp | WaBetaInfo

El problema es que, tal y como han revelado los compañeros de WaBetaInfo a través de su cuenta de Twitter oficial, la migración de los chats de WhatsApp de un teléfono iOS a uno Android (o al revés), requiere una conexión por cable. Sí, el proceso es sumamente arcaico. A través del vídeo que han publicado, y que muestra el detalle todo el proceso, podemos ver cómo es bastante fácil, ya que es seguir unos sencillos pasos. Eso sí, has de tener un cable de USB-C/ MicroUSB a Lightning, o pasar por caja y comprar uno.

Razones no le faltan a WhatsApp para haber decidido esta opción. Y el motivo es tan simple como que la versión para Android hace sus copias de seguridad en Google Drive, mientras que iOS apuesta por iCloud. Y claro, los desarrolladores han preferido evitar el solicitar acceso a uno de estos dos servicios, o usar un tercero, y optar por la transferencia por cable. Es cierto que actualmente hay diversas soluciones con las que transferir los chats entre WhatsApp para Android y iOS, pero no son herramientas oficiales. Y la idea de que una app de terceros tenga acceso a todo tu historial de conversaciones, no es algo precisamente seguro.

Por lo que la idea de poder hacerlo directamente a través de la app, aunque haga falta un cabe para poder transferir los datos de WhatsApp entre un dispositivo Android y uno de Apple, es la forma más segura. Eso sí, deberás tener un poco de paciencia, ya que aunque hemos podido ver en vídeo el proceso de transferencia, hasta que WhatsApp no lance la actualización oficial que añada esta función, habrá que esperar unas semanas o incluso unos meses.