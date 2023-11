Todo lo que puedes hacer con la nueva app de WhatsApp para mac

Una de las ventajas de las aplicaciones multiplataforma es que está disponible para distintos dispositivos. Y este es el caso de la aplicación de mensajería de Meta. WhatsApp no solo se puede instalar en varios dispositivos, sino que podemos vincularlos y tener la información actualizada al mismo tiempo en cada uno de ellos. Es por ello, que los usuarios de Mac están de suerte, ya pueden descargar la nueva versión para sus dispositivos y trae novedades.

Todo lo que puedes hacer con la nueva App de WhatsApp para MacOs

La versión de escritorio para Mac no es nueva, lo cierto es que se había quedado un poco atrás con respecto a la app para otros dispositivos y ya era hora de que sufriera una transformación. La cual acaba de llegar y nos ofrece nuevas funciones.

Si eres usuario de Mac, ya puedes descargar la nueva versión de la app, ojo que no se trata de una actualización, si no de una nueva app que tendremos que descargar desde la tienda de aplicaciones. Por lo que si no desinstalamos la versión anterior seguirá estando en nuestro sistema, y deberíamos desinstalar, para liberar espacio y evitar problemas de seguridad.

Así es el interfaz de la nueva app | TecnoXplora

La nueva app viene con un rediseño de la interfaz, aunque en los aspectos generales sigue manteniendo su estructura nos blinda un cambio de tipografías y una apariencia más limpia, más similar a la versión de escritorio de PC.

Pero no es lo único que ha cambiado, además se incluyen nuevas funciones como el acceso a llamadas grupales. Hasta ahora solo era posible realizarlas con único contacto. Con la nueva app podremos mantener estas conversaciones con los integrantes de un grupo, al mismo tiempo. Así como la incorporación de un nuevo panel a la izquierda en el que encontramos un menú con diferentes funciones como los estados, las llamadas, los favoritos y los chats archivados. Mientras que en la parte superior se mantienen los iconos de nuevo Chat y el Botón de los chats no leídos. Con el que solo nos aparecerán aquellas conversaciones con mensajes pendientes de leer.

Además, mejora el sistema de notificaciones, activando los permisos necesarios podremos recibir notificaciones de la aplicación, incluso en la pantalla de bloqueo. Otras opciones que encontramos es la de mostrar las notificaciones en el centro de notificaciones. En forma de globo e incluso las notificaciones sonoras. Podemos activarlas todas o solo las que creamos conveniente en cada momento.

Activando notificaciones | TecnoXplora

Para activar las notificaciones de WhatsApp debemos acceder a las preferencias del sistema pinchando sobre el icono de la manzana, que encontramos en la esquina superior izquierda de la pantalla.

En el panel flotante que aparece seleccionamos ”notificaciones y concentración”

En este apartado, busca la app en cuestión, en este caso WhatsApp deslizando el ratón en la columna de la izquierda y seleccionando el icono.

Activando el botón “permitir actualizaciones” accedemos a las opciones disponibles.

accedemos a las opciones disponibles. Selecciona aquellas que creas convenientes, pulsando sobre los cuadros de verificación junto a cada uno de las opciones.

De forma que siempre sabremos si alguien nos ha enviado un mensaje y no nos perderemos ningún mensaje importante.