Todo lo que Alexa puede hacer por ti en los días de playa

Agosto es el mes por excelencia para las vacaciones, situado en el ecuador del verano, nos aseguramos del sol y las altas temperaturas para disfrutar de unos días de descanso. Si eres de los que ha elegido la playa como destino vacacional, Alexa puede ser de gran ayuda, te contamos cómo.

Activa la Skill playa

No todos tenemos la gran suerte de vivir a pie de playa, por lo que debemos desplazarnos hasta la costa para pasar un día disfrutando del sol y del mar. Y no hay nada peor que tras un largo viaje, cargados con las toallas, la nevera, la sombrilla, las sillas, el cubo y la playa, lleguemos y nos encontramos por sorpresa con bandera roja, una plaga de medusas o que se ha levantado el Levante. Para evitar esto, Alexa puede ayudarnos. Consultar el tiempo que va hacer es algo que hacemos antes de salir de casa para asegurarnos de las condiciones óptimas para realizar un viaje o una excursión. Pero a la hora de ir a la playa no es suficiente con saber si va a hacer sol o estará nublado. Hay otros factores que pueden arruinar un perfecto día de sol. Con la skill playas, tendrás acceso a toda la información para disfrutar del mar sin sobresaltos.

En primer lugar, debemos activar la skill en nuestros dispositivos, pulsa en el enlace para descargarla Playas de España. Tras instalarla tendremos acceso al estado de más 3000 playas distribuidas por todo el litoral español. Algunos de los comandos de voz que podemos usar con Alexa son:

"Alexa, pregunta a Playas de España el estado de las Catedrales"

"Alexa, pide a Playas de España información de Cudillero"-

"Información de La playa del Cura"

"Estado de La concha"

"Playas de Murcia"

De este modo podremos saber no sólo si se presenta un día soleado y si está encapotado. Recibiremos información acerca de la bandera que ondea ese día, ya sea roja, amarilla o verde, las cuales nos indican si es posible o no el baño. La temperatura que disfrutaremos ya sea del agua y el aire o la presencia del aire, algo muy importante por ejemplo en las playas de Cádiz, donde cuando sopla viento de Levante es casi imposible estar.

Pero disfrutar de la playa, no es solo bañarse o tomar el sol en la orilla. Para los amantes de los deportes acuáticos conocer la presencia de oleaje y las mareas puede representar la diferencia entre un gran día de diversión o un auténtico fracaso. Otros datos a los que tendremos acceso es el índice de rayos ultravioleta y la sensación térmica.

Otro de las cosas que puede arruinarnos el día es la presencia de algas o medusas en la zona. Con el aumento de la temperatura del agua cada vez es más frecuente encontrarnos con bancos de medusas en nuestras playas, sobre todo en zonas costeras donde la temperatura es más elevada, como es el caso de las costas bañadas por el mediterráneo. Aunque la picadura de estos invertebrados marinos no es potencialmente mortal, sí que nos causan dolor, inflamación y picor y suelen ser muy molestas.

