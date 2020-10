Todas tus reuniones de Zoom ya cuentan con encriptación de punto a punto

Con la llegada de la pandemia y la explosión en el uso de las apps de videoconferencia, Zoom logró posicionarse como la herramienta más utilizada en todos los ámbitos, tanto en el profesional como en el educativo, gracias a la posibilidad de convocar a varias decenas de asistentes sin ver resentido su rendimiento. Ahora bien, tras ese éxito inicial, pronto se conocieron algunos problemas de seguridad graves que, con el paso de los meses, se han ido cerrando poco a poco.

Y uno de ellos es el de la encriptación de punto a punto de todas las conversaciones que tienen lugar dentro de la sala que hayamos creado (o a la que nos inviten), de tal forma que ni siquiera la propia Zoom pueda conocer de qué se está hablando allí. Algo que podría parecer de obligado cumplimiento en estos días de teletrabajo, pero que los de Eric Yuan han dejado hasta ahora, finales del mes de octubre.

Ya disponible para todos los usuarios

Tras el aviso inicial de las intenciones de Zoom, la posterior puesta en marcha de forma experimental y la más reciente prueba para algunos perfiles a través de un acceso anticipado a esta función, por fin todos los usuarios que tengan cuenta en la aplicación podrán beneficiarse del uso del cifrado de extremo a extremo (E2EE) en todas sus comunicaciones. Y dará igual si tenemos una cuenta de pago o gratuita, de esas que solo nos permiten mantener conversaciones de un máximo de 40 minutos para tres o más participantes.

