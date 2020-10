Todas las razones por las que puede saltarte un sólo check gris en WhatsApp

Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el globo, no hay duda de que WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook, es una de las herramientas más populares en gran parte del mundo. Es fácil de usar y posee un sistema basado en checks y colores que nos permite saber con certeza si nuestro mensaje ha sido enviado, recibido o leído, lo que puede llegar a ser muy práctico. No obstante, no existe un único motivo por el que puede aparecerte un solo check gris.

Cuando enviamos un mensaje, hay varios iconos que pueden aparecer junto a nuestro texto, icono o foto. Si aparece un reloj es que nuestro mensaje aún no se ha enviado; si sale un solo check gris, por lo general, se entiende que, aunque el mensaje haya sido enviado con éxito, no ha llegado a su destino; si sale un doble check gris es que el destinatario lo ha recibido y, por último, si aparece un doble check azul es que este lo ha leído. Muy sencillo, ¿no? Sin embargo, hay varios factores que pueden condicionar la aparición de estos símbolos, sobre todo el check simple de color gris.

El misterio del check gris

Por norma general, cuando enviamos un mensaje por WhatsApp a uno de nuestros contactos y aparece un simple check gris a su lado entendemos que nuestro texto, imagen, vídeo, emoji o sticker ha sido enviado con éxito, es decir, ha “salido” de nuestro móvil, pero no ha llegado a su destino. No obstante, hay varios motivos por los que ese mensaje puede no haber llegado correctamente a la persona a la que escribimos:

Mala conexión. En ocasiones, una mala conexión a Internet puede retrasar la llegada de nuestro mensaje a su destinatario. Puede que seas tú el que tenga el problema o, por el contrario, la persona a la que va dirigido el mensaje.

Teléfono apagado. Otra posibilidad es que la persona a la que diriges tu mensaje tenga su smartphone apagado, lo que le impediría recibir tu mensaje.

Mal funcionamiento de la aplicación. A principios de abril de este año 2020, todas las herramientas de Facebook, incluía WhatsApp, sufrieron una caída a nivel mundial. Todo dejó de funcionar durante un corto periodo de tiempo. Este suceso podría volver a repetirse, por lo que si ves que solo tienes un check gris durante mucho tiempo en varias conversaciones, comprueba que el resto de apps funcionan correctamente.

Bloqueo. También puede ocurrir que en una conversación todos los mensajes que envíes tengan el check gris simple. Esto puede suceder porque ese contacto concreto de WhatsApp te haya bloqueado, lo que impide que tus mensajes le lleguen.

