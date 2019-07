Seguro que muchos se ven reflejados en esta situación: llegas a la playa y te la encuentras sucia, no tiene los servicios que pensabas, no cuenta con accesos para minusvalidos, etc. Evidentemente, en una que visitas habitualmente cada año no sucede, pero cuando llegas a un nuevo lugar de veraneo, es importante saber dónde puedes encontrar según que cosas.

Una app con toda la info de las playas

Es el problema que se intenta solucionar con iPlaya, una app disponible para iOS y Android y centrada en el territorio español. En ella se han mapeado y "fichado" todas las playas de nuestro país y nos da información como la de las horas de mareas altas y bajas, valoración de la calidad por parte de los usuarios, previsión metereológica, formas de llegar a pie, en coche o transporte público, etc. Algunos detalles más específicos e interesantes es que nos informa también de las mejores horas para tomar el sol o bañarnos con seguridad, dependiendo de la radiación UV de cada momento del día. También tenemos las opciones de accesibilidad para personas con problemas de movilidad, longitud y anchura, tipo de arena, previsión de si estará muy saturada de gente, distancia al centro urbano, acceso con mascotas, si está permitido fumar o los servicios como aseos, papeleras, duchas, etc.

iPlaya | Movil

La aplicación se ofrece de manera gratuita con una buena serie de funciones pero, si queremos contar con algo más completo y algún que otro servicio premium, tendremos una versión de pago. Ella se amplían cosas como la altura de las mareas para los próximos siete días o una previsión del tiempo para este periodo en lugar de sólo tener la del día actual. Esto, será especialmente útil si te propones realizar algún que otro deporte acuático este verano.