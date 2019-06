No se puede decir que sea una versión del juego de Nintendo, ni mucho menos, ya que está desarrollado por N3TWORK, pero llega de la mano de The Tetris Company, como el de la consola de la gran N. El anuncio, del que por ahora no se sabe más que se ha anunciado su lanzamiento tanto para iOS como para Android, sin fecha definida, indica que podremos probar una beta a lo largo de 2019.

Tetris Royale | N3WORK

¿Cómo se juega una partida de 100 jugadores a la vez en Tetris?

Lo cierto es que para el que no haya probado Tetris 99 en la Switch, la idea de 100 jugadores a la vez en el juego de los tetriminos puede parecer demencial. Pero la fórmula, gratuita para quien paga una suscripción al online de Nintendo, se ha demostrado adictiva y de éxito. El truco está en que los jugadores no solo tienen que ir acabando con sus líneas pieza a pieza, el "battle royale" está en la estrategia y en ir mandando fichas e items con tino a los jugadores para acabar siendo el único en pie al término de la partida.

El Tetris Royale, pese a que no se han dado más datos que su logo y poco más, contará con modos como el competitivo de los 100 jugadores al mismo tiempo, un modo "solo marathon", para partidas individuales sin fin, y retos diarios para que los jugadores puedan ganar recompensas, personalizar sus partidas, items para utilizarlos y ganar más puntos, etc.

Lo cierto es que, como comenta The Verge, la fiebre de los Battle Royale está impregnando todos los rincones del mundo del videojuego. Géneros que, como el del Tetris, parecían imposibles de sucumbir ante esta moda, o, del que hoy también sabíamos. El Flappy Bird, ese juego demencial de un pájaro que no hacía más que estrellarse, tiene ahora también un modo online competitivo en Flappy Bird Battle Royale.