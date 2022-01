El terrible bug de HomeKit que está afectando a miles de iPhone

Mucho cuidado a todas aquellas personas que tienen instalado HomeKit en su iPhone, porque se están reportando casos de personas a las que se les ha inutilizado el iPhone al completo tras un vector de ataque. Lo ha reportado el investigador Trevor Spiniolas, un programador e investigador que así lo ha hecho público en Twitter.

Según relata este investigador, Apple es consciente de que la aplicación inutiliza sus dispositivos desde agosto de este mismo año, pero que por el momento, no ha hecho nada al respecto, lo que supone un serio problema. Afirma que este problema afectaría a todos aquellos usuarios con el iPhone actualizado a las versiones más recientes.

500.000 caracteres

Explica que, utilizando un nombre para un dispositivo Homekit con una cadena demasiado larga de más de 500.000 caracteres, los iOs y iPadOS se sobrecargan al no poder procesar tanta información y acabar inutilizándose. Aunque se trata de algo bastante improbable que alguien cambie el nombre a su HomeKit con más de 500.000 caracteres, es algo que sucede y deja tu móvil completamente inservible.

El tuit de Trevor Spiniolas en el que explica el problema

“Hace cuatro meses descubrí y reporté un grave error de denegación de servicio en iOS que aún permanece en la última versión. Persiste a través de los reinicios y puede activarse después de las restauraciones bajo ciertas condiciones”, explicó en la red social Twitter, apodando al error “doorLock”.

En principio, según ha probado el investigador, este problema de HomeKit afectaría a las versiones de iOS 14.7 en adelante. También han publicado un vídeo de 6 minutos en YouTube donde se puede ver como el móvil se restaura completamente, perdiendo todos los datos que hay en el interior, lo que supone un serio problema a la seguridad y privacidad de los usuarios. A pesar de volverlo a reiniciar, el iPhone se sigue bloqueando a pesar de todo, dejándolo prácticamente inservible.

Respuesta oficial de Apple

La firma de la manzana es consciente de este fallo, y, según han comentado, lo han solventado en más de una ocasión, pero no parece verdad del todo, ya que según sigue denunciando el propio programador, cada vez que ha vuelto a intentar comprobar si eralmente estaba solucionado, ha tenido el mismo problema una y otra vez.

Si bien es cierto que supone un riesgo bastante importante para todos aquellos dueños de un iPhone, es bastante improbable que un usuario vaya a escribir un nombre de usuario con más de 500.000 caracteres. Lo curioso es que la misma aplicación te deje escribir un nombre de usuario con tantos caracteres y no lo limite a unos pocos, tal y como sucede en la mayoría de redes sociales o páginas web, que te imponen un límite de caracteres. Sea como fuere, no se te ocurra introducir un nombre con 500.000 caracteres en HomeKit o tu iPhone se restablecerá y entrará en un bucle que, a día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si es del todo reparable o es un problema puntual.