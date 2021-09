Telegram: cómo ocultar el remitente cuando envías un mensaje

Telegram es una de las apps de mensajería instantánea más versátil y completa. Además de las funciones que comparte con el resto de las aplicaciones de mensajería incluye otras muchas por las que se diferencia del resto. Esto unido al cambio en las políticas de privacidad de sus competidores han hecho que crezca considerablemente el número de usuarios que han decidido darle una oportunidad.

Máxima privacidad en el reenvío de mensajes

Uno de los aspectos que más valoran los usuarios es la privacidad, no sólo de sus datos sino también de los mensajes, fotos y videos que comparte con sus contactos. Esto se ha convertido en el objetivo de los desarrolladores y en caso de Telegram ya ha obtenido sus frutos y han lanzado una nueva función que permite ocultar el remitente en los envíos.

En Telegram cuando reenviamos un mensaje de otro chat aparece en remitente original del mensaje, aunque no desde que chat ha sido enviado. Pero si queremos reenviar un contenido sin desvelar el remitente original esta nueva función permite hacerlo de una forma fácil y rápida. Te contamos cómo:

Opciones de reenvío en Telegram | TecnoXplora

Abre Telegram y selecciona el chat desde el que quieras reenviar el contenido.

y selecciona el chat desde el que quieras reenviar el contenido. Selecciona el mensaje o mensajes, las imágenes, vídeos, pegatinas o gif que quieras reenviar.

o mensajes, las imágenes, vídeos, pegatinas o gif que quieras reenviar. Una vez elegidos, pulsa sobre reenvia r en la parte inferior de la ventana.

r en la parte inferior de la ventana. A continuación, elige el contacto o chat a donde quieres enviarlo .

. Antes de enviarlo Telegram permite acceder a un menú con diferentes opciones. Para ello sólo tenemos que pulsar sobre el mensaje .

. Desde la ventana emergente podemos elegir entre “mostrar remitente” o “quitar remitente”, “cambiar de destinatario” y “enviar el mensaje ”

” Elige “quitar remitente ”, verás como cambia la previsualización desapareciendo el remitente original.

”, verás como cambia la previsualización desapareciendo el remitente original. Además, en el chat veremos el mensaje como uno má s y no dentro de la burbuja con el nombre del remitente original, permaneciendo así en el anonimato.

s y no dentro de la burbuja con el nombre del remitente original, permaneciendo así en el anonimato. Por lo que somos nosotros mismos, antes de enviar el mensaje quien decide si mostrar o no el remitente original del mismo y que el destinatario sepa o no si es un mensaje original o lo hemos reenviado desde cualquier otro chat.

Así se ven los mensajes reenviados en Telegram | TecnoXplora

Esto mismo no pasa en WhatsApp, al hacerlo sólo vemos que el mensaje ha sido enviado desde otro chat pero no quien es el remitente del mismo. En este caso no tenemos la opción de elegir si queremos o no que se muestre el nombre. Son muchas las apps que incluyen chats privados o en las que podemos intercambiar mensajes con otros usuarios. Por ello, las aplicaciones de mensajería tienen que adaptarse a los tiempos, incorporando nuevas funciones como esta.

Que no sólo permitan llevar a cabo nuevas acciones, sino que además de esto preserven la privacidad de nuestras conversaciones y datos. Otra forma de asegurarnos de mantener oculto el remitente original de un mensaje, es copiando el mensaje y pegándolo en el chat o el grupo en el que lo queramos compartir. De este modo también se muestra como si se tratara de un mensaje que hayamos enviado nosotros mismos.