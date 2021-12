Telegram: cómo chatear con alguien sin desvelar tu número de teléfono

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares entre los usuarios de smartphones. Pero esta no sólo nos permite enviar mensajes, fotos o vídeos, sino que también permite comunicarnos a través de llamadas de voz. Si no quieres que tus contactos tengan a acceso a tu número de teléfono, te contamos cómo.

Nombre de usuario en Telegram

Esta función aún no es muy conocida por los usuarios de Telegram. Si tienes que hablar con alguien a través de la app, pero no quieres revelar tu número de teléfono puedes crear un nombre de usuario. De esta manera podrá contactar contigo sin necesidad de que les proporciones tu número. Para ello debemos tener instalada a aplicación. Si aún no la tienes puedes descargarla tanto desde la tienda de aplicaciones de Google como en la Apple Store, está disponible en Android y en iOS. Una vez dispongas de la aplicación sigue los siguientes pasos para crear tu nombre de usuario:

Definiendo el nombre de usuario | TecnoXplora

Entra en la aplicación y accede a los ajustes, para ello toca en la esquina superior izquierda de la pantalla, sobre el icono de las tres rayas para desplegar las opciones.

para desplegar las opciones. A continuación, selecciona ajustes entre las opciones disponibles.

entre las opciones disponibles. Dentro de este menú encontramos la información relativa al usuario: número de teléfono, nombre de usuario y biografía.

y biografía. Al crear nuestra cuenta en Telegram, los apartados usuario y teléfono muestran nuestra información personal y justo debajo de estas se encuentra el apartado “ Nombre de usuario ” en el que debemos entrar para incluirlo.

” en el que debemos entrar para incluirlo. Algo que debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestro nombre de usuario es la disponibilidad de este. Son muchos los usuarios registrados en la aplicación por lo que encontrar un nombre que se ajuste a nosotros y que además este libre puede ser una ardua tarea.

puede ser una ardua tarea. Una vez encontramos nuestro nombre de usuario y este es aprobado por Telegram ya podemos comenzar a usarlo.

De este modo si necesitas que alguien contacte contigo solo tienes que darle este identificador, y podrá localizarte sin necesidad de proporcionarle el número de teléfono. De la misma forma, si alguien nos da su nombre de usuario para que contactemos. Para localizar este nuevo contacto y poder iniciar un nuevo chat o realizar una llamada, tan sólo tendremos que entrar en la app y usar la barra de búsqueda. De esta manera introduciendo el nombre de usuario en la barra de búsqueda y pulsando sobre buscar, este aparecerá en el listado de contactos sugeridos.

Para iniciar una nueva conversación con nuestro nuevo contacto, pulsa sobre el nombre y automáticamente se iniciará la pantalla principal de conversación desde la que bien podemos escribir mensajes, enviar fotos y vídeos o iniciar una llamada o videollamada a través de la propia aplicación. Una de las ventajas que nos ofrece Telegram, que a deferencia de WhatsApp es imprescindible compartir nuestro número de teléfono si queremos contactar con alguien o en su defecto que alguien contacte con nosotros.