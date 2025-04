¿Tu teléfono funciona más lento tras actualizarse? Así puedes evitarlo

Mantener el teléfono móvil correctamente actualizado es algo totalmente necesario para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del mismo. Aunque no siempre es una buena decisión, ya que después de una actualización podemos notar que algo no va bien, pues se ha vuelto lento.

Soluciona los problemas tras una actualización

Con el paso del tiempo y el uso, puede que nuestro teléfono se vuelva más lento, esto puede suceder en parte por el consumo de recursos que produce tener muchas aplicaciones, documentos o fotos almacenadas. Pero si esto sucede tras una actualización, esto puede deberse a varias causas, desde una mayor demanda de recursos por parte de las aplicaciones, a problemas de compatibilidad con las aplicaciones, cambios en el uso de la batería, así como la propia obsolescencia programada. Sea cual sea su origen, vemos como tareas que hasta ahora las realizaba de forma fluida, ahora tardan más o se ralentizan los procesos. Algo que podemos tratar de resolver antes de lanzarnos a realizar un gasto innecesario en un teléfono nuevo.

Una de las cosas que podemos hacer para resolver este problema, es liberar la carga de nuestro teléfono, eliminando aplicaciones que ya no usemos. Tan sencillo como desinstalar o inhabilitar todas aquellas que no son necesarias y que por supuesto hace tiempo que no usamos. Estas ocupan un espacio de almacenamiento muy valioso, y al mismo tiempo consumen recursos del sistema, en algunos casos, incluso llegando a afectar su rendimiento.

También puedes optar por hacer una revisión de tu dispositivo en busca de todo aquello que ya no necesitas, lo que contribuirá a liberar espacio. Algo que conseguimos no solo con la eliminación de archivos innecesarios, sino que además debemos hacer especial hincapié en la eliminación de archivos multimedia duplicados y contenidos descargados en las aplicaciones streaming como música, películas o series.

Borrar la caché también nos ayuda a mejorar el rendimiento de los dispositivos, esta puede contener un gran número de archivos los cuales estén dañados, lo que provocan que además de una bajada del rendimiento, haya fallos y retrasos en la ejecución de algunas acciones. Al mismo tiempo que se actualiza el sistema, por norma general lo hacen también las aplicaciones. Por lo que es importante comprobar de forma periódica si existen nuevas actualizaciones de estas. No siempre cuentan con nuevas funciones, además pueden contener una optimización del rendimiento de la app.

Por último, si has probado todas y cada una de las soluciones, tal vez sea el momento de llevar a cabo acciones más drásticas como restablecer el dispositivo de fábrica. Esto es realmente útil para realizar una limpieza profunda de todo aquello que sobre o que no funciona correctamente. Es la forma de acabar de raíz con algunos problemas de rendimiento. Antes de tomar esta importante decisión, es recomendable hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo y sus aplicaciones, así no perderemos nada. Tras el reinicio, solo nos quedará volver a instalar las aplicaciones y confiar en que se resuelvan nuestros problemas. Si no es así o nuestro móvil es ya demasiado viejo, llega el momento de la renovación.