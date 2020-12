Stadia llega oficialmente a iPhone y iPad: así puedes jugar desde Safari

Como decían en aquella famosa película de los años 90, "la vida no puede contener, rompe barreras", y por mucho que los intentos de Apple de ponerle puertas al campo hayan querido eliminar la posibilidad de jugar en streaming desde nuestros iPhone y iPad, al final los de Google se han salido con la suya. Con un gol por toda la escuadra en la portería de Safari, el navegador de los de Cupertino.

Desde hace unas horas todos los usuarios de iPhone y iPad que tengan cuenta en Stadia (y compras) podrán jugar sin problemas dentro del navegador de Apple accediendo a la propia URL del servicio. Se trata de una victoria (esperemos que no sea momentánea) que permite a Google esquivar el veto que habían impuesto los de Tim Cook para permitir a su servicio de juego en la nube aterrizar en la App Store.

Stadia is now available on iOS devices! Yes, you read that right. Starting today, you can sign into https://t.co/AoYhdVnzGu on your Safari iOS browser and begin playing your favorite games. Try it for yourself today! pic.twitter.com/iQhoAu8NtX