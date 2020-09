Spotify separará la calidad de los streaming con wifi y datos, ¿sabes por qué?

Aunque cada vez son más las operadoras que ofrecen a sus clientes las conocidas como "tarifas ilimitadas" o "infinitas", que les permiten gastar sin final conocido para hacer lo que quieran con el móvil, todavía somos millones los usuarios que andamos mirando cada mega que consumimos, no sea que ante una situación de necesidad nos quedemos sin internet en el teléfono y tengamos un problema.

Es por eso que muchas aplicaciones tienen entre sus funciones algunos parámetros que podemos configurar para ajustar el consumo a la tarifa de la que disponemos, de tal forma que en el caso de usar 4G (o el 5G) para escuchar música, disfrutemos de una calidad más discreta que en el caso de estar bajo el paraguas de una red wifi en nuestra casa.

Spotify mejora la gestión del consumo

Y Spotify es una de las viejas conocidas de este tipo de opciones de streaming ya que, desde hace muchos años, permite que ajustemos la calidad de la reproducción para adecuarla a la velocidad de conexión en cada momento. Ahora bien, según acaba de conocerse, todas esas funciones van a cambiar en los próximos tiempos con un nuevo menú que afina todavía más las alternativas que tendremos para conseguir siempre la mejor calidad de audio bajo cualquier circunstancia.

La idea que los suecos van a llevar a sus apps de iOS y Android es muy sencilla: van a separar las opciones de calidad de transmisión en dos, una para las que tienen que ver con el wifi, y otra para los datos móviles. Tal y como podéis comprobar por las capturas publicadas en Twitter por la analista y experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong.

