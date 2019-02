Spotify te permitirá silenciar y bloquear a artistas que no te gusten

Si no te gusta el reggaetón, no te gusta el trap o no te gusta Queen, ¿por qué tienes que oírlos una y otra vez cuando te pones las listas aleatorias de Spotify? ¿Por qué tienes que oír el ‘Dame más gasolina’ cuando repudias ese tipo de música?

Hasta ahora, en Spotify te daban la opción de hacer “like” o “dislike” a las canciones que iban sonando en el reproductor. Sin embargo, muy pocos usuarios salían de su rutina diaria en la que estaba puesto Spotify de fondo para irse hasta la aplicación y valorar el estado de las canciones.

Además, a todo esto, se ha unido una polémica reciente en la que los usuarios de Spotify pedían que se silenciara al artista R. Kelly, acusado de abusos sexuales. Como no se podía bloquear, crearon un movimiento en redes sociales llamado #MuteRKelly y la discográfica RCA Records terminó retirando el catálogo del artista de Spotify.

Bloqueo de artistas en Spotify | thurrott.com

Por el momento, esta nueva funcionalidad de bloquear a determinados artistas solo se ha podido ver en la versión 8.4.89.675 de Spotify en el sistema operativo de los iPhone, pero seguro que muy pronto también está disponible para su uso en los terminales de Android.

Para utilizar esta opción es tan fácil como ir al artista al que quieres bloquear, mantener pulsada la pantalla sobre su nombre y, a continuación, clicar en la opción “bloquear a este artista”. Una vez hayas hecho el bloqueo, este artista no volverá a aparecer ni en las listas de reproducción que ya tengas hechas, así como en las listas que Spotify hace con determinados artistas y que puedes escuchar de manera aleatoria.

Gracias, Spotify, por hacer del mundo musical un mundo mejor.