Spotify limita el envío de música a dispositivos como Google Home, ¿sabes a quién?

Spotify es de las pocas plataformas de música en streaming que siguen manteniendo la figura del usuario completamente free, que no paga ni un solo euro todos los meses pero tiene acceso a una pequeña fracción del catálogo disponible... bajo ciertas condiciones, como la necesidad de escuchar publicidad y de no tener demasiado control sobre lo que quiere reproducir.

Ahora bien, a pesar de esos límites, siempre han mantenido ciertos privilegios a la hora de llevarse la música a otro sitio, gracias a las posibilidades de enviar las canciones a los altavoces inteligentes que llevan instalados asistentes virtuales. Es el caso de los Google Home, o los Nest Hub, y algunas otras pantallas inteligentes de otras marcas.

Pues bien, desde hace unos días, los suecos han decidido también cortar ese pequeño grifo y los usuarios gratuitos de Spotify ya no podrán utilizar las opciones para enviar música a esos dispositivos, por lo que solo podrán escucharla a través de los altavoces del propio smartphone, tablet y ordenador. Una mala noticia que intenta empujar a esos usuarios free hacia algunos de los planes de pago que tiene la plataforma.

Aviso de que solo pueden hacerlo los usuarios "Premium"

Aunque no existe una nota de prensa, o un anuncio oficial, de cuándo se puso en marcha esta limitación, de lo que no hay duda es de que no se trata de un error ni nada parecido ya que al intentar enviar contenido a uno de estos dispositivos aparece un mensaje que nos avisa de que esa función es "Solo Premium", por lo que tendremos que acogernos a uno de esos planes de pago para desbloquearlo.

Google Home Mini | Photo by Linus Rogge on Unsplash

La pregunta que surge es por qué Spotify ha escogido este momento para poner en marcha esta decisión, toda vez que con la música llevamos conviviendo desde hace más de 14 años sin límite alguno a la hora de castearla. Y la única teoría que puede sostenerse es la proliferación de otros contenidos en la plataforma como son los podcasts, que parece que se consumen mejor cuando los escuchamos como si se tratara de un programa de radio, a través de un altavoz y mientras hacemos otras cosas en la cocina, por ejemplo.

De todas formas, existe una manera de saltarse esta protección y es la de dar de alta directamente nuestra cuenta de Spotify dentro de uno de estos dispositivos conectados, preferentemente las pantallas inteligentes como los Nest Hub, donde es posible manejar lo que escuchamos, añadir nuevas listas de reproducción o podcasts que podemos iniciar o detener con un simple toque en la pantalla.

Por desgracia, en el caso de los Google Home que solo emiten audio, es más complicado porque necesitan de la presencia de un dispositivo externo para controlar lo que reproducimos, y cualquier cambio que queramos hacer debemos llevarlo a cabo en la pantalla de un móvil, un tablet o un ordenador. Así que ya sabéis, Spotify os quiere suscritos y pagando para que podáis castear a otros aparatos tanto la música como los podcasts.