Spotify experimenta con un sistema de encuestas dentro de la sección de podcasts, ¿para qué?

Lo vemos a diario en todo tipo de contenidos que consumimos en directo: programas de radio y televisión, podcasts y, por supuesto, mensajes en redes sociales que recurren a las encuestas para saber qué pensamos sobre algún tema que están tratando. A favor, en contra, sí y no... cualquier posibilidad se puede plantear con la facilidad de dos o tres pequeñas frases que nos hacen sentir como que participamos en directo.

Así que si todos esos contenidos son susceptibles de permitir la interacción en directo de los espectadores para dejar constancia de una opinión general, ¿por qué no iban a funcionar de la misma manera en los podcasts? Al fin y al cabo hay muchos que se emiten en riguroso directo y por lo tanto es posible invitar a quienes nos están escuchando a participar.

Spotify sigue mejorando los podcasts

Con lo anterior sobre la mesa, se entiende el interés de Spotify por ir mejorando un poco más los podcats de su plataforma, que han visto cómo en los últimos tiempos los suecos dedicaban bastantes de sus esfuerzos en mejorar su experiencia. Desde un buscador más preciso y rápido, a una organización más intuitiva y, ahora, las encuestas.

Según informa The Verge, Spotify está probando una nueva función que podrán activar los creadores de podcats y que les permitirá poner en marcha encuestas en las que podremos participar mientras se desarrolla el programa, en tiempo real. Estos votos que dejemos serán completamente anónimos y los resultados que se estén dando no se podrán consultar si no hemos votado previamente.

Como os decimos, se trata de una herramienta que está en fase de pruebas y que de momento solo ha sido activada para algunos canales especiales. Concretamente, los norteamericanos The Rewatchables y Crime Countdown, para conocer si todo el proceso es estable, funcional y ayuda a mejorar la experiencia de escucha. Sea como fuere, falta por conocerse si los suecos dejarán en un futuro está función abierta a cualquier creador o si estará supeditada a algún programa específico solo con ciertos creadores de podcats.

Nuevas encuestas en tiempo real dentro de los podcasts de Spotify. | Spotify

Es evidente que Spotify busca conocer, no solo la viabilidad técnica de estas encuestas dentro de las aplicaciones de iOS y Android, sino también saber cuál es la recepción entre los oyentes. Si se animan a mostrar su opinión, si son activos, si la presencia de estos polls mejoran las audiencias de estos contenidos, etc.

De cumplirse los objetivos de esta prueba, Spotify permitiría a los creadores tener una herramienta rápida con la que consultar a sus seguidores sobre cualquier tema y, así, evitarles el tener que ir a otras aplicaciones externas, como Twitter. Por decirlo de cierta manera, todo queda en casa y almacenado junto con el contenido desde el que se crearon esas consultas, por lo que es muy sencillo recuperar lo ocurrido en un programa de hace unas semanas, meses o años. Una buena idea que veremos en los próximos meses cómo se implementa en todos aquellos canales que publiquen podcasts de manera periódica.